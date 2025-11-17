La guerre des systèmes d'exploitation mobiles ressemble de plus en plus à une cour de récréation où l'on se pique les meilleurs jouets. Après avoir regardé avec une certaine distance Apple lancer sa fonction NameDrop avec iOS 17, Google semble fin prêt à entrer dans la danse. Des fouineurs de code ont déniché dans les versions préliminaires de Google Play Services des indices qui ne trompent pas : une option baptisée en interne « Contact Exchange » est dans les tuyaux. Le principe ? Le même que chez Apple. Deux téléphones Android se rapprochent et, grâce à la technologie sans contact NFC, ils peuvent s'échanger des fiches de contact aussi simplement que l'on se serre la main.

Il faut dire que l'idée a de quoi séduire. Finie la corvée de dicter son numéro de téléphone ou de chercher un contact dans son répertoire. L'interface, telle qu'aperçue dans les versions de test, promet une expérience tout aussi intuitive que sur iPhone, avec la possibilité de choisir précisément quelles informations partager. C'est une danse bien orchestrée où chacun peut décider de mener ou de suivre, en choisissant de donner ses informations, de seulement les recevoir, ou les deux.