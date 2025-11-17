Dans le petit jeu de l'inspiration mutuelle entre Apple et Google, une fonctionnalité d'iOS semble avoir tapé dans l'œil de son concurrent. NameDrop, ou l'art de partager ses contacts en un geste, pourrait bien faire des petits sur Android.
Il y a des idées si simples qu'on se demande pourquoi personne n'y avait pensé avant. Avec NameDrop, Apple a transformé l'échange de numéros de téléphone, autrefois fastidieux, en un moment presque magique : on approche deux iPhone, et hop, le tour est joué. Une simplicité désarmante qui n'a visiblement pas laissé Google de marbre. Le géant de la recherche, qui n'est jamais le dernier pour s'inspirer des bonnes idées de son rival, serait en train de concocter sa propre version de ce partage de contact ultra-fluide.
L'art subtil de l'emprunt technologique
La guerre des systèmes d'exploitation mobiles ressemble de plus en plus à une cour de récréation où l'on se pique les meilleurs jouets. Après avoir regardé avec une certaine distance Apple lancer sa fonction NameDrop avec iOS 17, Google semble fin prêt à entrer dans la danse. Des fouineurs de code ont déniché dans les versions préliminaires de Google Play Services des indices qui ne trompent pas : une option baptisée en interne « Contact Exchange » est dans les tuyaux. Le principe ? Le même que chez Apple. Deux téléphones Android se rapprochent et, grâce à la technologie sans contact NFC, ils peuvent s'échanger des fiches de contact aussi simplement que l'on se serre la main.
Il faut dire que l'idée a de quoi séduire. Finie la corvée de dicter son numéro de téléphone ou de chercher un contact dans son répertoire. L'interface, telle qu'aperçue dans les versions de test, promet une expérience tout aussi intuitive que sur iPhone, avec la possibilité de choisir précisément quelles informations partager. C'est une danse bien orchestrée où chacun peut décider de mener ou de suivre, en choisissant de donner ses informations, de seulement les recevoir, ou les deux.
Une rivalité qui profite à tous
Ce n'est un secret pour personne : Apple et Google adorent se regarder du coin de l'œil. Si Apple a mis des années à adopter les widgets, une évidence sur Android depuis longtemps, Google n'hésite pas à s'inspirer des succès de la pomme quand ils sont flagrants. On a pu le voir récemment avec la protection contre le vol, une fonctionnalité inspirée d'iOS qui arrive enfin sur Android. Cette fois, avec NameDrop, c'est une question de fluidité et de confort d'usage. Android disposait déjà des outils, comme Android Beam ou Nearby Share, mais aucune n'avait cette touche de simplicité qui fait toute la différence.
Le plus amusant dans cette histoire est que Google pourrait déployer sa fonctionnalité à grande échelle sans attendre une mise à jour majeure d'Android, grâce à la flexibilité des Google Play Services. Reste à voir si l'exécution sera aussi élégante que celle de son modèle. Car au fond, c'est peut-être là que se joue la vraie bataille : non pas sur qui a eu l'idée en premier, mais sur qui la rendra si agréable à utiliser qu'on ne pourra plus s'en passer. Les utilisateurs, eux, ne peuvent que se réjouir de voir leurs appareils devenir chaque jour un peu plus malins, peu importe qui a copié qui.