Dans cet extrait, Apple explique :

"Trouvez vos propres idées. Nous savons que vous en avez, alors donnez vie aux vôtres. Ne vous contentez pas de copier la dernière application populaire sur l'App Store, ou d'apporter des modifications mineures au nom ou à l'interface utilisateur d'une autre application pour la faire passer pour la vôtre. En plus de risquer une plainte pour violation de propriété intellectuelle, cela rend l'App Store plus difficile à naviguer et ce n'est tout simplement pas juste envers vos collègues développeurs."