L'amélioration technique conserve néanmoins l'ADN sécuritaire du NFC. Car toute la crainte et que cette extension de la distance entre le terminal de paiement et le client n'encourage le fraude. D'après le NFC Forum, la technologie maintient son exigence de proximité et d'intention utilisateur, avec deux garde-fous essentiels face aux tentatives d'interception malveillantes. Une approche qui distingue le NFC des autres standards de connectivité sans fil grand public.