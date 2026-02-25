D’après les informations partagées sur X par le leaker chunvn8888, les Galaxy S26 seraient capables d’échanger des fichiers avec des iPhone, iPad et Mac compatibles AirDrop. La fonctionnalité passerait par Quick Share, l’outil de partage de fichiers développé par Samsung et Google, si l'on en croit la capture d'écran publiée par ce compte.

Concrètement, pour envoyer un fichier d’un Galaxy S26 vers un appareil Apple, le destinataire devrait activer la visibilité AirDrop sur « Tout le monde ». À l’inverse, pour recevoir un fichier depuis un appareil Apple, Quick Share devrait être activé sur le smartphone Samsung afin qu’il soit détectable.

Cette compatibilité reposerait donc sur l’intégration récente d’AirDrop dans Quick Share, une fonctionnalité jusqu’ici réservée à certains modèles Pixel.