Une fuite de dernière minute évoque une compatibilité AirDrop sur les Galaxy S26 via Quick Share. De quoi rapprocher un peu plus Android et les appareils Apple.
Le Galaxy S26 est officiellement présenté aujourd’hui, et comme à chaque lancement, nous savons tout ou presque sur les prochains smartphones de la marque. Toutefois, une rumeur de dernière minute vient rajouter un élément qui avait encore échappé aux leakers. La nouvelle génération de smartphones Samsung prendrait en charge le partage de fichiers avec les appareils Apple via le protocole AirDrop. Une évolution qui, si elle se confirme, réduirait enfin la barrière entre iPhone et Android lorsqu’il s’agit d’envoyer rapidement des photos ou des documents.
Les Samsung Galaxy S26 devraient partager des fichiers via AirDrop avec les iPhone
D’après les informations partagées sur X par le leaker chunvn8888, les Galaxy S26 seraient capables d’échanger des fichiers avec des iPhone, iPad et Mac compatibles AirDrop. La fonctionnalité passerait par Quick Share, l’outil de partage de fichiers développé par Samsung et Google, si l'on en croit la capture d'écran publiée par ce compte.
Concrètement, pour envoyer un fichier d’un Galaxy S26 vers un appareil Apple, le destinataire devrait activer la visibilité AirDrop sur « Tout le monde ». À l’inverse, pour recevoir un fichier depuis un appareil Apple, Quick Share devrait être activé sur le smartphone Samsung afin qu’il soit détectable.
Cette compatibilité reposerait donc sur l’intégration récente d’AirDrop dans Quick Share, une fonctionnalité jusqu’ici réservée à certains modèles Pixel.
Un tournant pour l'écosystème Android, vis-à-vis du poids de Samsung dans l'industrie
L’an dernier, Google avait surpris en introduisant la compatibilité AirDrop sur la gamme Pixel 10 via Quick Share. La fonction a ensuite été étendue aux Pixel 9, mais elle restait limitée à ces appareils.
Samsung et Google ont fusionné leurs versions respectives de Quick Share ces dernières années, rendant la technologie interopérable au sein de l’écosystème Android. Toutefois, la compatibilité avec AirDrop n’avait pas encore été annoncée officiellement pour les smartphones Galaxy.
Selon la fuite, la fonction pourrait également arriver sur d’anciens modèles Samsung via la mise à jour One UI 8.5. Ni Samsung ni Google n’ont confirmé ces informations pour le moment et il faudra attendre la présentation officielle de la gamme Samsung Galaxy S26 ce mercredi 25 février pour en apprendre plus à ce sujet.
Si cela se concrétise, une nouvelle barrière entre les iPhone et les smartphones Android tombera, et pas des moindres. Samsung est aujourd'hui le plus gros vendeur de téléphones de la planète, et une compatibilité, même partielle avec AirDrop, pourrait faciliter la vie de dizaines de millions d'utilisateurs sur la planète, qui n'auraient plus à s'arracher les cheveux pour partager leurs photos et vidéos.