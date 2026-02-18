Lancée en novembre 2025 sur la gamme Pixel 10, la compatibilité entre Quick Share et AirDrop d'Apple arrive désormais sur les Pixel 9. Google vient de le confirmer officiellement via une page de support.
Les Pixel 9A ne sont pas de la partie
Google annonce le déploiement de la compatibilité entre Quick Share, son système de partage de fichiers Android, et AirDrop d'Apple, sur les Pixel 9, 9 Pro, 9 Pro XL et 9 Pro Fold. Le Pixel 9a est en revanche exclu de cette mise à jour. Le déploiement se fait en plusieurs vagues et s'étend sur quelques semaines : tous les appareils concernés ne recevront donc pas la mise à jour en même temps.
Concrètement, cette compatibilité permet d'envoyer des fichiers directement d'un Pixel 9 vers un iPhone, un iPad ou un Mac, sans application tierce. Pour initier un partage, l'utilisateur Apple doit activer la réception depuis "Tout le monde pendant 10 minutes" dans ses réglages AirDrop, et le Pixel doit lui aussi être passé en mode découverte. Le fichier transite ensuite directement d'un appareil à l'autre, sans passer par un serveur intermédiaire.
Pour installer la mise à jour sur un Pixel 9, il faut se rendre au sein des Paramètres, rechercher "Services système", puis accéder à la section "Mises à jour disponibles" et lancer l'installation de l'extension Quick Share. Google indique avoir collaboré avec des experts en sécurité indépendants et mis en place des protections à plusieurs niveaux pour sécuriser les échanges.
Quick Share est désormais distribué via le Play Store comme composant autonome, ce qui permet à Google de le mettre à jour sans attendre une mise à jour complète d'Android et de le déployer plus facilement sur des appareils d'autres marques. Nous rapportions récemment que Google avait confirmé l'extension de cette interopérabilité à l'ensemble de l'écosystème Android cette année, avec Nothing et Qualcomm déjà engagés dans le processus.
Rappelons que c'est l'Union européenne et les obligations du Digital Markets Act européen qui ont contraint Apple à ouvrir son protocole AirDrop aux appareils tiers.