Google annonce le déploiement de la compatibilité entre Quick Share, son système de partage de fichiers Android, et AirDrop d'Apple, sur les Pixel 9, 9 Pro, 9 Pro XL et 9 Pro Fold. Le Pixel 9a est en revanche exclu de cette mise à jour. Le déploiement se fait en plusieurs vagues et s'étend sur quelques semaines : tous les appareils concernés ne recevront donc pas la mise à jour en même temps.

Concrètement, cette compatibilité permet d'envoyer des fichiers directement d'un Pixel 9 vers un iPhone, un iPad ou un Mac, sans application tierce. Pour initier un partage, l'utilisateur Apple doit activer la réception depuis "Tout le monde pendant 10 minutes" dans ses réglages AirDrop, et le Pixel doit lui aussi être passé en mode découverte. Le fichier transite ensuite directement d'un appareil à l'autre, sans passer par un serveur intermédiaire.