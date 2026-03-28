Android 17 introduit aussi le format RAW14 sur tous les appareils compatibles. Chaque pixel est traité sur 14 bits, pour des détails beaucoup plus précis qu’avec les formats classiques. Les utilisateurs qui importent leurs images dans un logiciel de retouche verront immédiatement la différence. Même sur une publication rapide sur un réseau social, on obtient des clichés aux couleurs plus justes, avec moins de bruit

Google cherche également à rapprocher le matériel haut de gamme de l’usage quotidien. Jusqu’ici, seuls les professionnels ou les passionnés pouvaient exploiter les capacités des capteurs haut de gamme. Désormais, tout le monde profite de modes avancés. Certes, les constructeurs comme Samsung ou Google devront déployer ces extensions et les maintenir à jour, et les développeurs doivent coder pour les détecter et les activer, mais le potentiel pour tous les utilisateurs bien là.

Android 17 apporte aussi des ajustements subtils comme le sélecteur de photos personnalisable ou la meilleure prise en charge des écrans grands formats, ce qui rend l’expérience photo cohérente d’une application à l’autre. La technologie s’infiltre donc dans tous les usages, de la retouche rapide à la création de contenus plus élaborés.

Dans les faits, cette évolution signifie que les limites de l’ecosystème Android disparaissent peu à peu. Les utilisateurs n’ont plus besoin de multiplier les apps pour obtenir la meilleure photo. Les créateurs peuvent désormais se concentrer sur le contenu plutôt que sur la technique.

Pour l'instant, rien ne filtre sur les mêmes améliorations apportées aux applications de vidéo.