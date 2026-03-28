Android 17 Beta 3 active les extensions de caméra définies par le constructeur. Les apps tierces comme Instagram et Snapchat pourront enfin exploiter les fonctionnalités avancées que seuls les appareils avaient jusqu’ici.
Google a introduit avec Android 17 Beta 3 une fonctionnalité qui change la façon dont les applications Android accèdent aux caméras et appareils photo de vos smartphones Android. D'après Matthew McCullough, vice-président produit Android, les constructeurs peuvent désormais partager leurs modes avancés avec tous les logiciels du système. Jusqu’ici, les effets comme le HDR amélioré ou la super résolution restaient cantonnés à l’application photo native. Cela limitait la qualité des clichés dans des apps populaires, même sur des smartphones très performants.
Avec cette nouveauté, les développeurs pourront interroger l’API pour savoir si une extension est disponible. Selon notre confrère Android Authority, il s’agit d’un vrai pas vers des photos plus détaillées et naturelles dans des apps tierces. La mise en pratique dépend toutefois des constructeurs et des développeurs. Certains appareils activeront toutes les options tandis que d’autres ne proposeront qu’une sélection.
Des extensions concrètes pour chaque utilisateur
Google explique que les constructeurs peuvent activer des modes basés sur l’intelligence artificielle ou sur des améliorations matérielles spécifiques. Sur le Pixel 10a, par exemple, les clichés en basse lumière bénéficieront de corrections propres à l’appareil, que l’on ouvre Instagram ou Snapchat. Les effets comme la stabilisation, le contraste ou la netteté, qui étaient exclusifs à l’application native, seront accessibles partout.
Voilà qui a intéresser tout le monde, des créateurs de contenu aux utilisateurs quotidiens. Quand une story est postée depuis une app tierce, la photo bénéficiera de la même qualité que si elle avait été prise dans l’application par défaut. Pour ce faire, il suffit que le développeur active l’extension et que le constructeur ait fourni le support. Bien pratique pour ceux qui veulent plus jongler entre plusieurs apps pour obtenir un rendu correct.
RAW14 et rapprochement photo pro / usage quotidien
Android 17 introduit aussi le format RAW14 sur tous les appareils compatibles. Chaque pixel est traité sur 14 bits, pour des détails beaucoup plus précis qu’avec les formats classiques. Les utilisateurs qui importent leurs images dans un logiciel de retouche verront immédiatement la différence. Même sur une publication rapide sur un réseau social, on obtient des clichés aux couleurs plus justes, avec moins de bruit
Google cherche également à rapprocher le matériel haut de gamme de l’usage quotidien. Jusqu’ici, seuls les professionnels ou les passionnés pouvaient exploiter les capacités des capteurs haut de gamme. Désormais, tout le monde profite de modes avancés. Certes, les constructeurs comme Samsung ou Google devront déployer ces extensions et les maintenir à jour, et les développeurs doivent coder pour les détecter et les activer, mais le potentiel pour tous les utilisateurs bien là.
Android 17 apporte aussi des ajustements subtils comme le sélecteur de photos personnalisable ou la meilleure prise en charge des écrans grands formats, ce qui rend l’expérience photo cohérente d’une application à l’autre. La technologie s’infiltre donc dans tous les usages, de la retouche rapide à la création de contenus plus élaborés.
Dans les faits, cette évolution signifie que les limites de l’ecosystème Android disparaissent peu à peu. Les utilisateurs n’ont plus besoin de multiplier les apps pour obtenir la meilleure photo. Les créateurs peuvent désormais se concentrer sur le contenu plutôt que sur la technique.
Pour l'instant, rien ne filtre sur les mêmes améliorations apportées aux applications de vidéo.