L'information provient directement de Reddit, où Giles-O, développeur sur le projet, a précisé que le travail avait débuté en novembre dernier. Il faudra toutefois patienter encore quelques mois avant de voir débarquer cette mouture finale sur nos smartphones. Celle-ci est d'ores et déjà disponible depuis le mois de juin pour les détenteurs d'un iPhone. On y retrouve une toute nouvelle interface et une ergonomie complètement repensée.

Cette version 3.0 s'articule autour de trois onglets distincts. La section "Styles" rassemble les filtres prédéfinis tout en permettant la création de ses propres styles. L'onglet "Favoris" offre un accès rapide à quatre outils favoris, tandis que le volet "Outils" déploie l'intégralité des fonctionnalités sous forme de grille. L'interaction change également : le glissement horizontal sur l'écran laisse place à un contrôleur sous forme de cadran, conçu pour ajuster l'intensité des retouches avec plus de finesse.

Côté fonctionnalités, rien ne manque à l'appel et Snapseed est toujours aussi riche. On retrouve quatre catégories principales : "Adjuster et Corriger" pour la tonalité, la balance des blancs ou les courbes, "Retoucher et Transformer" pour la correction sélective et la perspective, ainsi que les sections "Style" et "Créer" pour les effets vintage ou la décoration du texte. Snapseed cible donc les utilisateurs souhaitant pouvoir éditer leurs clichés en profondeur sans pour autant devoir systématiquement utiliser une IA qui mâche le travail.

Soulignons au passage que l'équipe déploie en parallèle sur iOS - et donc prochainement sur Android - un module d'appareil photo intégré baptisé Snapseed Camera. Pour les adeptes, il deviendra donc encore plus simple d'effectuer ces manipulations d'édition.