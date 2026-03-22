Le responsable a confirmé que la compatibilité avec le système de partage d'Apple arriverait d'abord sur la gamme Galaxy S26, avant un déploiement progressif via des mises à jour logicielles ultérieures. Samsung suit ainsi la voie tracée par Google, qui a intégré cette fonctionnalité à Quick Share sur ses Pixel 10 dès novembre dernier. Quelques mois plus tard, certains propriétaires de Pixel 9 ont d'ailleurs également bénéficié de cette compatibilité.

Pour l'heure, aucun calendrier précis n'a été communiqué concernant la mise en œuvre effective de cette fonctionnalité sur les Galaxy S26. Samsung reste par ailleurs discret sur le délai nécessaire avant que les modèles plus anciens puissent à leur tour en profiter.