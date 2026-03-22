Le partage de fichiers entre Galaxy et iPhone a toujours été un casse-tête pour des millions d'utilisateurs. Bonne nouvelle, Samsung s'apprête à changer la donne : le constructeur coréen confirme que ses Galaxy S26 pourront directement communiquer avec les appareils Apple, sans passer par la case autorisation de Cupertino.
Depuis des années, échanger des fichiers entre un smartphone Samsung et un iPhone relève souvent du parcours du combattant. Les utilisateurs doivent jongler avec des applications tierces ou des outils de transfert en ligne, là où les possesseurs d'appareils Apple profitent de la fluidité incontestable d'AirDrop. Cette situation pourrait bientôt appartenir au passé. Lors d'une conférence de presse organisée au Japon, Choi Won-joon, directeur des opérations de la division mobile du géant sud-coréen, a levé le voile sur les intentions de la marque.
Une compatibilité AirDrop annoncée pour les Galaxy S26
Le responsable a confirmé que la compatibilité avec le système de partage d'Apple arriverait d'abord sur la gamme Galaxy S26, avant un déploiement progressif via des mises à jour logicielles ultérieures. Samsung suit ainsi la voie tracée par Google, qui a intégré cette fonctionnalité à Quick Share sur ses Pixel 10 dès novembre dernier. Quelques mois plus tard, certains propriétaires de Pixel 9 ont d'ailleurs également bénéficié de cette compatibilité.
Pour l'heure, aucun calendrier précis n'a été communiqué concernant la mise en œuvre effective de cette fonctionnalité sur les Galaxy S26. Samsung reste par ailleurs discret sur le délai nécessaire avant que les modèles plus anciens puissent à leur tour en profiter.
Une approche déjà amorcée par Google
La stratégie adoptée par Samsung repose vraisemblablement sur les travaux de Google, qui a réussi à rendre Quick Share compatible avec AirDrop sans aucune collaboration de la part d'Apple. Le fabricant coréen s'appuierait donc sur cette solution déjà éprouvée par le géant de Mountain View, plutôt que de négocier un accord avec Cupertino. De quoi contourner habilement le contrôle que la marque californienne exerce habituellement sur son écosystème.
À ce jour, la firme à la pomme n’a toujours pas pris la parole. Reste une inconnue : Apple choisira-t-elle de riposter ou de laisser cette ouverture s’installer entre les écosystèmes ?