Sur Reddit, un utilisateur a interrogé la marque dbrand au sujet de sa coque Ghost, incapable d’activer la recharge sans fil à 25 W sur le Galaxy S26 Ultra. Dans sa réponse, le fabricant évoque une implémentation particulière du standard Qi2.2 par Samsung. L’entreprise explique ne pas avoir réussi à reproduire entièrement ce fonctionnement, suggérant que certains mécanismes restent propres au constructeur coréen.

Parmi les éléments avancés par le fabricant figure l’existence d’un mécanisme de validation propriétaire, nécessaire pour débloquer la pleine puissance de charge. Autrement dit, même si les aimants sont correctement positionnés dans la coque, cela ne suffit pas à garantir l’accès aux 25 W. D’après dbrand, ce type de restriction n’existait pas avec le standard Qi 2.0, ce qui laisse penser que cette limitation est liée à l’évolution vers Qi2.2 et à son implémentation spécifique par Samsung.

En résumé, la recharge sans fil à 25 W du Galaxy S26 Ultra reste conditionnée à un ensemble d’accessoires dont les exigences précises demeurent en partie obscures pour les fabricants tiers. Une prise de parole de Samsung pour détailler ces contraintes apparaît désormais nécessaire afin de lever les incertitudes.