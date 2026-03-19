La promesse était alléchante : Samsung accélère la recharge sans fil de son flagship, passant de 15 à 25 W. Problème, cette nouveauté ne fonctionne qu'avec les accessoires officiels du constructeur, laissant sur le carreau les utilisateurs équipés de coques magnétiques tierces.
Avec son Galaxy S26 Ultra, qui a largement séduit la rédaction de Clubic, Samsung met en avant une recharge sans fil plus rapide, baptisée « Super Fast Wireless Charging », et reposant sur le standard Qi2.2. Mais, dans les faits, la promesse ne se vérifie pas toujours : avec certaines coques magnétiques tierces, la puissance reste loin des 25 W annoncés. Le fabricant d’accessoires dbrand a récemment expliqué pourquoi ses propres coques, pourtant compatibles Qi2, ne parviennent pas à atteindre cette vitesse.
Galaxy S26 Ultra : une recharge rapide soumise à plusieurs prérequis
Pour atteindre les 25 W promis, plusieurs conditions doivent être réunies. L’utilisateur doit disposer d’un adaptateur secteur délivrant au moins 25 W sur un seul port, d’un chargeur sans fil compatible Qi2.2 capable de fournir cette puissance, ainsi que d’une coque équipée d’aimants conformes à ce standard. En théorie, ce trio d’éléments suffit donc à activer la recharge rapide. Jusque ici, tout va bien.
Cependant, Samsung semble étonnamment avoir restreint l’accès à cette vitesse. Selon les informations relayées par nos confrères du site SamMobile, l’utilisation du chargeur officiel 45 W de la marque, associée à ses propres accessoires magnétiques, garantirait le fonctionnement optimal. Cette dépendance à des produits spécifiques limite de facto la compatibilité avec des accessoires tiers, pourtant conçus pour répondre aux exigences techniques du Qi2.
Des coques magnétiques incompatibles avec les 25 W
Sur Reddit, un utilisateur a interrogé la marque dbrand au sujet de sa coque Ghost, incapable d’activer la recharge sans fil à 25 W sur le Galaxy S26 Ultra. Dans sa réponse, le fabricant évoque une implémentation particulière du standard Qi2.2 par Samsung. L’entreprise explique ne pas avoir réussi à reproduire entièrement ce fonctionnement, suggérant que certains mécanismes restent propres au constructeur coréen.
Parmi les éléments avancés par le fabricant figure l’existence d’un mécanisme de validation propriétaire, nécessaire pour débloquer la pleine puissance de charge. Autrement dit, même si les aimants sont correctement positionnés dans la coque, cela ne suffit pas à garantir l’accès aux 25 W. D’après dbrand, ce type de restriction n’existait pas avec le standard Qi 2.0, ce qui laisse penser que cette limitation est liée à l’évolution vers Qi2.2 et à son implémentation spécifique par Samsung.
En résumé, la recharge sans fil à 25 W du Galaxy S26 Ultra reste conditionnée à un ensemble d’accessoires dont les exigences précises demeurent en partie obscures pour les fabricants tiers. Une prise de parole de Samsung pour détailler ces contraintes apparaît désormais nécessaire afin de lever les incertitudes.