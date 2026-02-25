Les nouveaux Samsung Galaxy S26 sont sur le point de sortir. Mais, avant même leur officialisation, on apprend une mauvaise nouvelle relative à leur batterie !
Aujourd'hui, c'est le jour J pour les nouveaux smartphones haut de gamme de Samsung, les Galaxy S26, qui vont être officiellement présentés au public, lors d'un événement qui débutera à 19h (heure de Paris) - et que vous pouvez suivre en direct chez nous ici. Ces appareils devraient bénéficier de plusieurs améliorations par rapport à la gamme Galaxy S25. Mais ils devraient aussi subir un déclassement sur un point crucial.
Une autonomie revue à la hausse par rapport aux Galaxy S25…
« Comment est votre autonomie ? Mon autonomie est bonne. » Non, nous ne sommes pas ici dans OSS 117, mais plutôt du côté des futurs nouveaux Samsung Galaxy S26. Car le label européen des modèles, qui a fuité, nous donne toutes les informations à savoir sur le sujet.
Ainsi, les trois nouvelles déclinaisons décrochent toute la note A en efficacité énergétique. Mieux, elles ont chacune droit à un boost niveau autonomie :
- Galaxy S26 : 51 heures (contre 37 heures pour le Galaxy S25) ;
- Galaxy S26 Plus : 55 heures (contre environ 44 heures pour le Galaxy S25 Plus) ;
- Galaxy S26 Ultra : 55 heures (contre environ 45 heures pour le Galaxy S25 Ultra).
… mais avec une durabilité qui serait moindre !
Jusque-là, tout va bien, et Samsung a clairement droit aux félicitations du jury. Mais, car il y a un « mais », ces étiquettes nous font aussi découvrir une autre information qui, elle, plaide moins en faveur du constructeur sud-coréen.
On voit en effet que les prochains Galaxy S26 verront la capacité de leur batterie passer sous les 80% de la capacité originelle à partir de 1200 cycles de charge. Pour comparaison, pour la série Galaxy S25, il fallait accumuler plus de 2000 cycles de recharge sur son smartphones pour atteindre ce seuil. La durabilité des batteries a ainsi été nettement réduite ici, avec une usure qui sera deux fois plus rapide. Un élément qui pourrait jouer contre ces appareils, sur le point d'arriver au monde ?