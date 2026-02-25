« Comment est votre autonomie ? Mon autonomie est bonne. » Non, nous ne sommes pas ici dans OSS 117, mais plutôt du côté des futurs nouveaux Samsung Galaxy S26. Car le label européen des modèles, qui a fuité, nous donne toutes les informations à savoir sur le sujet.

Ainsi, les trois nouvelles déclinaisons décrochent toute la note A en efficacité énergétique. Mieux, elles ont chacune droit à un boost niveau autonomie :