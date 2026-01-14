Imaginez modifier la luminosité de l'Always-On Display sur votre Galaxy S25, c'est chose faite pour une poignée d'appareils avec cette mise à jour. Samsung apporte encore plus de personnalisation avec One UI 8.5.
Samsung poursuit les tests de One UI 8.5 sur la série Galaxy S25 depuis maintenant plus d'un mois. En parallèle du développement de cette nouvelle version de son interface, le constructeur coréen met également à jour plusieurs modules pour ses smartphones, avec des fonctionnalités inédites.
De nouvelles options pour Lock Star
La dernière mise à jour du module Lock Star intègre désormais un système de personnalisation des animations de déverrouillage, baptisé "Unlock Animations". Cette évolution s'inscrit dans la continuité des améliorations apportées au module Home Up avec One UI 8, qui permettait déjà de modifier les animations du système et de l'écran d'accueil.
Concrètement, les utilisateurs peuvent modifier le type d'animation de déverrouillage de leur appareil, mais aussi ajuster la durée, la forme et la linéarité de celle-ci.
Pour rappel, Lock Star est un module de la suite Good Lock de Samsung, dédié spécifiquement à la personnalisation avancée de l'écran de verrouillage et de l'Always On Display. Il permet aux utilisateurs de modifier l'agencement des éléments, les horloges ou encore les animations, allant au-delà des réglages standards proposés par le système.
L'Always-On Display encore plus personnalisable
Cette mise à jour de Lock Star apporte également une autre nouveauté ; la possibilité de régler manuellement la luminosité de l'écran Always-On Display sur les modèles compatibles.
Par défaut, le mode automatique propose un niveau de luminosité relativement élevé. Les utilisateurs peuvent désormais désactiver ce mode pour définir eux-mêmes une luminosité plus faible. Cela, dans le but d'économiser de l'énergie bien évidemment.
Une exclusivité One UI 8.5 pour l'instant
Ces nouvelles fonctionnalités restent pour le moment réservées aux possesseurs de Galaxy S25 inscrits au programme bêta de One UI 8.5. Installer la dernière version de Lock Star sur un appareil sous One UI 8 ne permettra pas d'accéder à ces options.
La mise à jour est disponible sur le Galaxy Store, et peut également être installée manuellement via le fichier APK.
Cette orientation vers un renforcement des modules Good Lock semble se confirmer avec One UI 8.5. Il y a moins d'un mois, une version compatible de Camera Assistant apportait des contrôles plus précis pour le mode photo standard, ainsi qu'une option permettant de définir une vitesse d'obturation minimale pour réduire le flou de mouvement.