Dans une récente publication parue sur X.com, Galaxy Techie, un modérateur reconnu de la communauté UI, a partagé une vidéo montrant les futures améliorations prévues pour le mode sombre. Surprise, les icônes, qui depuis toujours, refusaient obstinément de revêtir des couleurs adaptées modifient enfin leur fond pour passer au noir. Des ombres 3D ont aussi été ajoutées pour plus de profondeur et de confort visuel. On ne sait pas, en revanche, si la mise à jour prendra en compte les applis tierces.