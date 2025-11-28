Propriétaires de téléphones Samsung, réjouissez-vous : le mode sombre va enfin être amélioré dans One UI !
One UI 8 a pointé le bout de son nez en septembre dernier mais Samsung est déjà en train de préparer la sortie de la version 8.5. Les dernières rumeurs laissent penser que la première bêta devrait être déployée le 8 décembre prochain. De nombreuses nouvelles fonctionnalités devraient débarquer à ce moment-là sur vos smartphones . Parmi elles, on compte notamment une amélioration du mode sombre demandée depuis des années par les utilisateurs.
Les icônes enfin assorties au mode sombre dans One UI
Si les rumeurs disent vrai, la bêta de One UI 8.5 devrait être disponible dans moins de deux semaines. Et les fuites prédisent déjà l'arrivée de nombreuses nouveautés comme une refonte de l'app Galerie et un panneau de paramètres rapides personnalisables. Mais une autre avancée retient aujourd'hui toute l'attention des utilisateurs.
Dans une récente publication parue sur X.com, Galaxy Techie, un modérateur reconnu de la communauté UI, a partagé une vidéo montrant les futures améliorations prévues pour le mode sombre. Surprise, les icônes, qui depuis toujours, refusaient obstinément de revêtir des couleurs adaptées modifient enfin leur fond pour passer au noir. Des ombres 3D ont aussi été ajoutées pour plus de profondeur et de confort visuel. On ne sait pas, en revanche, si la mise à jour prendra en compte les applis tierces.
Une date de sortie encore floue
Exit donc l'aberration graphique qui rendait le mode sombre incomplet et, soyons honnêtes, assez désagréable sur One UI. Rappelons que cela fait maintenant des années que les utilisateurs réclament à corps et à cris cette amélioration. Nombre d'entre eux ont tenté de contourner le problème en installant le module Theme Park de Good Lock, mais la solution était loin d'être optimale. Désormais les icônes s'harmoniseront automatiquement avec le mode sombre et il s'agit pour beaucoup d'un vrai soulagement.
Attention cependant à ne pas crier victoire trop tôt : cette fonction est encore en cours de développement et rien ne garantit qu'elle sera bien présente lors du déploiement de la première bêta de One UI 8.5. On attend donc début décembre avec impatience pour voir si cette information est bien confirmée.