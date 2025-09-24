Vous avez un smartphone Samsung ? Pensez à faire votre mise à jour vers One UI 8 en version stable si votre smartphone est éligible et découvrez toutes les nouvelles fonctionnalités.
Samsung a commencé à déployer la version stable de One UI 8, basée sur Android 16, après une période d’attente légèrement plus longue que d’habitude. Bien que Google ait lancé Android 16 en juin dernier, Samsung devient ainsi la première marque, après Google, à proposer une version stable de cette nouvelle version. Le déploiement a débuté avec la série Galaxy S25 avant de s’étendre rapidement à d’autres smartphones prochainement éligibles.
Les appareils compatibles avec One UI 8 stable
À ce stade, treize appareils Samsung sont concernés par cette mise à jour. La majorité des smartphones éligibles sont des smartphones haut de gamme, des Galaxy S. Cependant, certains pliables et un appareil milieu de gamme sont également dans cette liste. Voici la liste complète :
- Galaxy S25
- Galaxy S25+
- Galaxy S25 Ultra
- Galaxy S25 Edge
- Galaxy S24
- Galaxy S24+
- Galaxy S24 Ultra
- Galaxy S24 FE
- Galaxy Z Fold 6
- Galaxy Z Flip 6
- Galaxy Z Fold SE
- Galaxy A56
- Galaxy A36
D'autres appareils seront prochainement éligibles à la nouvelle version de One UI, nous avons par ailleurs fait un article dédié sur tous les appareils éligibles à One UI 8.
Samsung déploie sa mise à jour progressivement
Il est important de noter que la mise à jour n'est pas disponible chez tous les utilisateurs en même temps. Samsung procède généralement par vagues, ce qui signifie que certains pays ou zones géographiques peuvent subir un léger décalage. Par exemple, il a fallu deux jours pour que la mise à jour soit disponible pour la série Galaxy S25 en dehors de la Corée du Sud.
Si votre appareil figure dans la liste mais que la mise à jour ne vous est pas encore proposée, il est recommandé de vérifier manuellement sa disponibilité en vous rendant dans Paramètres > Mise à jour logicielle > Télécharger et installer.
Comment installer One UI 8 ?
One UI 8 étant une mise à jour majeure, le fichier à télécharger peut peser lourd. Pour éviter tout désagrément, il est conseillé de se connecter à un réseau Wi-Fi stable avant de lancer le téléchargement.
Assurez-vous également que votre appareil dispose d’au moins 30 % de batterie pour prévenir tout arrêt intempestif pendant l’installation, ce qui pourrait l'endommager.