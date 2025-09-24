À ce stade, treize appareils Samsung sont concernés par cette mise à jour. La majorité des smartphones éligibles sont des smartphones haut de gamme, des Galaxy S. Cependant, certains pliables et un appareil milieu de gamme sont également dans cette liste. Voici la liste complète :

Galaxy S25

Galaxy S25+

Galaxy S25 Ultra

Galaxy S25 Edge

Galaxy S24

Galaxy S24+

Galaxy S24 Ultra

Galaxy S24 FE

Galaxy Z Fold 6

Galaxy Z Flip 6

Galaxy Z Fold SE

Galaxy A56

Galaxy A36

D'autres appareils seront prochainement éligibles à la nouvelle version de One UI, nous avons par ailleurs fait un article dédié sur tous les appareils éligibles à One UI 8.