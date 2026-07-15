Samsung n'aura pas réussi à garder le secret jusqu'au bout. Des rendus en apparence officiels de sa prochaine gamme de smartphones pliants ont fuité quelques jours avant la présentation prévue le 22 juillet.
À désormais quelques jours de sa prochaine conférence Galaxy Unpacked, la marque sud-coréenne voit une grande partie de son programme apparaître sur Internet. Le site Android Headlines a publié plusieurs visuels réunissant les Galaxy Z Fold 8, Galaxy Z Fold 8 Ultra et Galaxy Z Flip 8, mais également les Galaxy Watch 9 et Galaxy Watch Ultra 2. Ces rendus permettent surtout de mieux distinguer les formats des deux smartphones pliants de type livre.
Galaxy Z Fold 8 Ultra vs Galaxy Z Fold 8 : quelles différences de format entre les deux modèles ?
On voit sur certaines images partagées par Android Authority les trois smartphones pliants réunis, tandis que d’autres se concentrent uniquement sur les Galaxy Z Fold 8 et Z Fold 8 Ultra. Les comparer directement permet de mieux s'apercevoir de leurs différences de taille, ce qui était moins évident sur les précédents rendus.
Sans surprise, le Galaxy Z Fold 8 semble nettement plus large. Ce serait d’ailleurs le premier modèle de ce type chez Samsung, alors que la version Ultra garderait un format plus étroit et allongé. Les visuels montrent les appareils ouverts et fermés, ce qui aide à visualiser la différence entre leurs écrans externes et la surface disponible une fois dépliés.
Côté photo, les deux modèles restent assez proches. Les capteurs sont alignés verticalement dans un module placé en haut à gauche. Le Galaxy Z Fold 8 Ultra apparaît ici dans une teinte sombre, avec des bords plutôt plats.
Des coloris exclusifs réservés à la boutique Samsung
La fuite dévoile aussi une finition encore jamais vue du Galaxy Z Fold 8. Baptisée Pistachio (Pistache), elle serait proposée uniquement sur la boutique en ligne de Samsung et ne devrait donc pas être commercialisée dans les magasins physiques ni chez les autres revendeurs. Malgré son nom, ce coloris ne prend pas l’apparence d’un vert prononcé. Les images montrent plutôt une teinte claire située entre le bleu pâle et le gris.
Le Galaxy Z Flip 8 bénéficierait du même traitement avec une déclinaison Mint. Celle-ci se présente sous la forme d’un vert très clair et serait, elle aussi, exclusivement accessible sur le site officiel de la marque. Les rendus montrent le smartphone à clapet fermé, avec son écran externe entourant les deux modules photo arrière. Un écran qui, selon les dernières rumeurs, pourrait bénéficier d'une amélioration attendue depuis longtemps.
De nouvelles images des Galaxy Watch 9 et Galaxy Watch Ultra 2 ont également été publiées. Les deux montres avaient toutefois déjà été présentées sous plusieurs angles, en plus de nous avoir révélé nombre de leurs secrets lors de précédentes fuites. Samsung doit officialiser ses nouveaux smartphones pliants et ses montres connectées lors de son événement Galaxy Unpacked prévu le 22 juillet prochain.