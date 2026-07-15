On voit sur certaines images partagées par Android Authority les trois smartphones pliants réunis, tandis que d’autres se concentrent uniquement sur les Galaxy Z Fold 8 et Z Fold 8 Ultra. Les comparer directement permet de mieux s'apercevoir de leurs différences de taille, ce qui était moins évident sur les précédents rendus.

Sans surprise, le Galaxy Z Fold 8 semble nettement plus large. Ce serait d’ailleurs le premier modèle de ce type chez Samsung, alors que la version Ultra garderait un format plus étroit et allongé. Les visuels montrent les appareils ouverts et fermés, ce qui aide à visualiser la différence entre leurs écrans externes et la surface disponible une fois dépliés.

Côté photo, les deux modèles restent assez proches. Les capteurs sont alignés verticalement dans un module placé en haut à gauche. Le Galaxy Z Fold 8 Ultra apparaît ici dans une teinte sombre, avec des bords plutôt plats.