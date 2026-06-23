À quelques semaines du Galaxy Unpacked de juillet, de nouvelles fuites précisent les contours de la Galaxy Watch 9 et de la Watch Ultra 2. Parmi les nouvelles informations qui nous parviennent aujourd’hui, l’absence confirmée d’un modèle Classic à lunette rotative.
Samsung s’apprête à tenir son prochain grand rendez-vous hardware autour du 22 juillet, et les informations sur ses montres connectées se précisent à mesure que la date approche. Le leaker Galaxy Techie a publié de nouveaux détails sur la Galaxy Watch 9 et la Galaxy Watch Ultra 2, accompagnés de rendus issus des logiciels internes de Samsung. Ces éléments dessinent une gamme en évolution mesurée, mais avec une absence qui risque de décevoir une partie des fidèles de la marque coréenne, dans un contexte où Samsung a particulièrement besoin de convaincre.
Pas de modèle Classic pour les amateurs de lunettes rotatives
C’est le point qui retiendra le plus l’attention : il n’y aurait pas de modèle Classic cette année. Des noms de code repérés dans le code de Wear OS avaient un temps laissé espérer son retour, mais la nouvelle fuite contredit ces indices. Samsung semble suivre un rythme d’une génération sur deux pour ce format : présent sur les Watch 6 et les Watch 8, absent sur les Watch 7, et de nouveau écarté pour les Watch 9.
La lunette rotative, ce cadran physique que l’on fait tourner autour de l’écran pour naviguer dans les menus, reste une signature appréciée des utilisateurs historiques de montres Galaxy. Son absence prive Samsung d’un argument de différenciation face à la concurrence, au moment où la marque traverse une période difficile.
Pour l’heure, la Galaxy Watch 9 devrait être déclinée en noir, argent et beige. Si ces coloris concernent également la Watch Ultra 2, ou uniquement l’un des deux modèles, n’est pas encore établi avec certitude.
La Galaxy Watch Ultra 2 gagne en carrure et perd son bouton orange intégral
Côté Galaxy Watch Ultra 2, les changements esthétiques seraient plus marqués. Le boîtier adopterait des tranches plus carrées et des bordures plus fines, renforçant le positionnement premium et sportif du modèle. Le bouton latéral orange, signature visuelle de la première génération, serait revu : le coloris distinctif ne couvrirait plus l’intégralité du bouton, mais se limiterait à un simple contour. Les rendus montrent par ailleurs une refonte de l’interface Samsung Health sur la montre.
Plusieurs interrogations subsistent néanmoins. La connectivité 5G évoquée pour l’Ultra 2 pourrait ne pas se retrouver sur la Galaxy Watch 9 standard. La vitesse de recharge, pointée comme toujours limitée dans une certification chinoise récente, reste également un point de vigilance, même si l’autonomie de l'Ultra 2 serait en nette hausse.
Malgré une Galaxy Watch 8 d’excellente facture, Samsung est bousculé sur le marché des montres connectées. Dans ce contexte, le Galaxy Unpacked de juillet sera un rendez-vous déterminant pour le géant coréen, qui doit se démarquer de ses concurrents, pour convaincre les utilisateurs.