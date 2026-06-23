C’est le point qui retiendra le plus l’attention : il n’y aurait pas de modèle Classic cette année. Des noms de code repérés dans le code de Wear OS avaient un temps laissé espérer son retour, mais la nouvelle fuite contredit ces indices. Samsung semble suivre un rythme d’une génération sur deux pour ce format : présent sur les Watch 6 et les Watch 8, absent sur les Watch 7, et de nouveau écarté pour les Watch 9.

La lunette rotative, ce cadran physique que l’on fait tourner autour de l’écran pour naviguer dans les menus, reste une signature appréciée des utilisateurs historiques de montres Galaxy. Son absence prive Samsung d’un argument de différenciation face à la concurrence, au moment où la marque traverse une période difficile.

Pour l’heure, la Galaxy Watch 9 devrait être déclinée en noir, argent et beige. Si ces coloris concernent également la Watch Ultra 2, ou uniquement l’un des deux modèles, n’est pas encore établi avec certitude.