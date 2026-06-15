La Galaxy Watch Ultra de deuxième génération pourrait corriger l’un des plus gros défauts du précédent modèle. Samsung miserait sur une batterie beaucoup plus généreuse pour offrir à sa future montre connectée une autonomie enfin plus confortable.
Le géant coréen Samsung n’a pas encore levé le voile sur sa prochaine montre connectée premium, mais les premières indiscrétions donnent déjà une idée assez claire de la direction prise. Attendue dans les prochaines semaines, la Galaxy Watch Ultra 2 pourrait surtout se distinguer par une batterie bien plus généreuse, avec l’ambition d’offrir une autonomie plus confortable au quotidien.
La Galaxy Watch Ultra 2 miserait sur une batterie de 800 mAh
La Galaxy Watch Ultra actuelle est annoncée par Samsung avec une autonomie pouvant atteindre deux jours, notamment lorsque certaines fonctions comme le mode d’entraînement avec GPS sont utilisées. Pour sa prochaine génération, la marque pourrait toutefois revoir sérieusement sa copie. Selon SamMobile, Samsung prévoirait une batterie de 784 mAh, qui pourrait être annoncée comme un modèle de 800 mAh. Avec ses 590 mAh, la Galaxy Watch Ultra reste actuellement limitée à environ deux jours d’autonomie. En passant à une batterie de 800 mAh, soit près de 35 % de plus, la Galaxy Watch Ultra 2 pourrait alors approcher les trois jours d’utilisation.
Cette estimation dépendrait néanmoins de plusieurs facteurs. La luminosité de l’écran, le suivi des entraînements, l’utilisation du réseau mobile ainsi que les fonctions de santé peuvent influencer la consommation énergétique. Une batterie plus grande ne se traduirait donc pas automatiquement par la même autonomie en fonction des usages de chacun.
Samsung pourrait aussi jouer sur un autre levier que la seule capacité de la batterie. D’après les rumeurs, la Galaxy Watch Ultra 2 abandonnerait l’Exynos W1000 au profit d’une puce Snapdragon Wear Elite de Qualcomm. Si ce changement se confirme, il pourrait aider la montre à mieux gérer son énergie au quotidien, en complément de cette batterie annoncée comme beaucoup plus imposante.
5G, Wear OS 7 : une montre plus autonome, mais plus exigeante
De précédentes fuites ont laissé entendre que Samsung préparerait une version 5G de la Galaxy Watch Ultra 2. Cette déclinaison pourrait d’abord être réservée à certains marchés, notamment les États-Unis et la Corée du Sud. Bien que l’arrivée de la 5G pourrait rendre la montre plus autonome lorsqu’elle est utilisée loin d’un smartphone, elle pourrait aussi augmenter les besoins énergétiques. Tant que Samsung n’a pas présenté officiellement l’appareil, il reste impossible de déterminer quelle part du gain apporté par la nouvelle batterie servira à compenser cette consommation supplémentaire.
Sur le plan logiciel, la Galaxy Watch Ultra 2 devrait embarquer Wear OS 7, la nouvelle version du système présentée par Google à l’occasion de l’I/O 2026. Son lancement est évoqué en même temps que les futurs smartphones pliants de Samsung, attendus pour le mois de juillet prochain.