La Galaxy Watch Ultra actuelle est annoncée par Samsung avec une autonomie pouvant atteindre deux jours, notamment lorsque certaines fonctions comme le mode d’entraînement avec GPS sont utilisées. Pour sa prochaine génération, la marque pourrait toutefois revoir sérieusement sa copie. Selon SamMobile, Samsung prévoirait une batterie de 784 mAh, qui pourrait être annoncée comme un modèle de 800 mAh. Avec ses 590 mAh, la Galaxy Watch Ultra reste actuellement limitée à environ deux jours d’autonomie. En passant à une batterie de 800 mAh, soit près de 35 % de plus, la Galaxy Watch Ultra 2 pourrait alors approcher les trois jours d’utilisation.

Cette estimation dépendrait néanmoins de plusieurs facteurs. La luminosité de l’écran, le suivi des entraînements, l’utilisation du réseau mobile ainsi que les fonctions de santé peuvent influencer la consommation énergétique. Une batterie plus grande ne se traduirait donc pas automatiquement par la même autonomie en fonction des usages de chacun.

Samsung pourrait aussi jouer sur un autre levier que la seule capacité de la batterie. D’après les rumeurs, la Galaxy Watch Ultra 2 abandonnerait l’Exynos W1000 au profit d’une puce Snapdragon Wear Elite de Qualcomm. Si ce changement se confirme, il pourrait aider la montre à mieux gérer son énergie au quotidien, en complément de cette batterie annoncée comme beaucoup plus imposante.