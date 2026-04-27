Samsung ne veut pas se laisser mettre de côté par les constructeurs chinois sur la question des grosses batteries, et met dernièrement à l'essai des des batteries géantes de 12 000 voire 18 000 mAh. Si l'on n'est pas sur ce format, il semble que le groupe sud-coréen avance bien dans le domaine, comme on pourra le voir l'an prochain avec sa série de Galaxy S27.

En effet, selon le leaker Schrödinger, dont Wccftech se fait l'écho, Samsung veut installer une batterie imposante de 5 800 mAh dans son prochain Galaxy S27 Ultra. Pour rappel, l'actuelle version Ultra, le Galaxy S26 Ultra, affiche une capacité de 5 000 mAh.