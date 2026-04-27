Le prochain smartphone de Samsung, le Galaxy S27 Ultra, devrait bénéficier de changements notables. Avec, pour résultat, une autonomie qui devrait être assez exceptionnelle.
Cette année, le meilleur smartphone de Samsung, le Galaxy S26 Ultra, se distingue du reste avec sa fonctionnalité dite « Privacy Display » (affichage confidentiel), qui permet de rendre l'écran invisible aux personnes qui le regarderaient de côté. Et l'année prochaine, l'édition Ultra devrait à nouveau sortir du lot, mais cette fois, grâce à une batterie que Samsung veut booster.
Offre partenaire
Profitez d'une offre de lancement exclusive sur ce nouveau smartphone avec des remises et un cadeau au choix
Offre partenaire
Le Galaxy S27 Ultra aurait droit à une batterie de 5 800 mAh
Samsung ne veut pas se laisser mettre de côté par les constructeurs chinois sur la question des grosses batteries, et met dernièrement à l'essai des des batteries géantes de 12 000 voire 18 000 mAh. Si l'on n'est pas sur ce format, il semble que le groupe sud-coréen avance bien dans le domaine, comme on pourra le voir l'an prochain avec sa série de Galaxy S27.
En effet, selon le leaker Schrödinger, dont Wccftech se fait l'écho, Samsung veut installer une batterie imposante de 5 800 mAh dans son prochain Galaxy S27 Ultra. Pour rappel, l'actuelle version Ultra, le Galaxy S26 Ultra, affiche une capacité de 5 000 mAh.
D'autres changements pourraient encore améliorer l'autonomie
On devrait donc voir l'autonomie du prochain Galaxy S27 Ultra grimper, et ce d'autant plus que Samsung changerait de technologie ici. Le groupe veut en effet troquer la traditionnelle batterie lithium-ion pour une batterie silicium-carbone, qui doit permettre d'accroître fortement la capacité de la batterie (mais qui, par contre, affiche une durée de vie moindre que les batteries lithium-ion).
Samsung veut par ailleurs équiper ce smartphone de son nouveau panneau OLED M16, qui bénéficie d'une meilleure efficacité énergétique. Enfin, certaines unités du Galaxy S27 Ultra embarqueront sous le capot le SoC Exynos 2700, construit de tel façon que la RAM soit intégrée juste à côté, ce qui raccourcirait les interconnexions, et partant, la consommation énergétique. Un monstre d'autonomie est-il en préparation ?