Les documents évoquent plusieurs pistes de développement autour de batteries basées sur la technologie silicium-carbone (Si/C). Cette approche est déjà utilisée par plusieurs fabricants chinois pour augmenter la capacité énergétique sans trop augmenter la taille des batteries.

Dans les prototypes étudiés par Samsung, deux branches principales apparaissent : l’une autour de 12 000 mAh et l’autre visant 18 000 mAh. À titre de comparaison, le récent Galaxy S26 Ultra embarque une batterie de 5 000 mAh, un standard qui reste inchangé depuis plusieurs générations de smartphones haut de gamme.

Sur le papier, une telle capacité placerait Samsung très loin devant la concurrence en matière d’autonomie, avec potentiellement plusieurs journées d'autonomie. Mais dans la pratique, les tests semblent encore loin d’être concluants.

Plusieurs prototypes de batteries de 12 000 mAh seraient déjà jugés trop épais pour être intégrés dans un smartphone moderne. Des phénomènes de gonflement seraient également surveillés pendant les essais.