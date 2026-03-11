Samsung travaillerait sur des batteries de smartphone atteignant jusqu’à 18 000 mAh. Mais derrière ces chiffres impressionnants, les prototypes rencontreraient encore plusieurs obstacles techniques.
Les fabricants de smartphones cherchent depuis des années à améliorer l’autonomie sans transformer leurs appareils en briques épaisses. Selon des documents internes attribués à Samsung SDI, la branche batteries du groupe, le constructeur testerait actuellement des cellules bien plus importantes que celles de ses smartphones actuels. Certaines atteindraient 12 000 mAh, voire 18 000 mAh. Des chiffres impressionnants… mais qui restent pour l’instant loin d’une utilisation commerciale.
Plusieurs essais de batteries XXL en cours
Les documents évoquent plusieurs pistes de développement autour de batteries basées sur la technologie silicium-carbone (Si/C). Cette approche est déjà utilisée par plusieurs fabricants chinois pour augmenter la capacité énergétique sans trop augmenter la taille des batteries.
Dans les prototypes étudiés par Samsung, deux branches principales apparaissent : l’une autour de 12 000 mAh et l’autre visant 18 000 mAh. À titre de comparaison, le récent Galaxy S26 Ultra embarque une batterie de 5 000 mAh, un standard qui reste inchangé depuis plusieurs générations de smartphones haut de gamme.
Sur le papier, une telle capacité placerait Samsung très loin devant la concurrence en matière d’autonomie, avec potentiellement plusieurs journées d'autonomie. Mais dans la pratique, les tests semblent encore loin d’être concluants.
Plusieurs prototypes de batteries de 12 000 mAh seraient déjà jugés trop épais pour être intégrés dans un smartphone moderne. Des phénomènes de gonflement seraient également surveillés pendant les essais.
Samsung ne veut pas revivre le fiasco du Galaxy Note 7
La version la plus ambitieuse, autour de 18 000 mAh, pose d’autres défis. Certains prototypes rencontreraient des problèmes de chauffe dans une cellule de batterie, tandis que le logiciel chargé de gérer la recharge ne serait pas encore finalisé.
Un autre test mené avec un prototype de batterie de 20 000 mAh aurait également montré une limite importante : la batterie aurait atteint seulement 960 cycles de charge avant de se dégrader, bien en dessous de l’objectif de 1 500 cycles. Les consommateurs sont désormais attentifs à la longévité de leurs appareils, il est donc impossible de dégrader la durée de vie sur l'autel de la capacité.
Ces travaux restent donc pour l’instant au stade de laboratoire, sans calendrier ni produit annoncé. Ironiquement, Samsung a déjà proposé par le passé des smartphones avec de très grosses batteries. Le Galaxy M51, lancé en 2020 sur certains marchés, embarquait par exemple une batterie de 7 000 mAh capable d’offrir deux jours d’autonomie.
Depuis, d’autres fabricants ont accéléré sur ce terrain. Certains smartphones vendus en Chine ou en Inde dépassent à présent les 10 000 mAh, tandis que Samsung reste pour l’instant fidèle à la barre des 5 000 mAh sur ses modèles premium.
La marque coréenne doit encore avoir en tête le fiasco du Galaxy Note 7, dont certaines batteries ont explosé dans les mains des consommateurs, et ne veut plus prendre aucun risque. Prudence est mère de sûreté.