Possesseurs de Galaxy S25, Samsung a une excellente nouvelle pour vous. Non, vous n'aurez pas à repasser à la caisse pour profiter de ces nouveautés Galaxy AI, jusqu'alors réservées aux derniers smartphones de la marque.
Le géant coréen Samsung a récemment commercialisé ses Galaxy S26, S26+ et S26 Ultra, et proposera prochainement une version plus abordable de son smartphone avec l'arrivée du S26 FE, dont le design a d'ailleurs d'ores et déjà fuité. Cela étant dit, nombre d'entre vous possèdent un appareil de la gamme S25 sortie l'année dernière. Et, vous savez quoi ? Samsung ne vous a pas oublié. En effet, deux fonctions Galaxy AI du Galaxy S26 débarquent sur votre smartphone avec la dernière mise à jour.
Les notifications prioritaires arrivent enfin sur le Galaxy S25
Ces nouveautés se nomment Prioritise Notifications et File Summaries. Elles avaient été inaugurées par le Galaxy S26 avec la version stable de One UI 8.5, mais n’avaient finalement pas été intégrées au Galaxy S25 lors du déploiement de cette même mise à jour. Une absence qui avait surpris certains utilisateurs, d’autant que la gamme reste récente et pleinement concernée par les évolutions logicielles de Samsung.
D’après les informations repérées par Tarun Vats sur Samsung Community, le constructeur sud-coréen a finalement opté pour un déploiement séparé. Une stratégie qui n’a, à vrai dire, rien d’inhabituel chez Samsung.
La première nouveauté, baptisée Prioritise Notifications (Notifications prioritaires), s’attaque à un problème bien connu des smartphones modernes : l’avalanche d’alertes. L’outil passe les notifications au crible pour faire remonter les plus importantes en tête de liste, avec l’idée simple d’éviter qu’un message ou une alerte utile disparaisse au milieu d’un flot continu de sollicitations.
Des résumés de fichiers pour aller plus vite dans les documents
La seconde nouveauté, quant à elle, concerne la gestion des documents. Avec File Summaries (Résumé de fichiers), le Galaxy S25 peut générer de courts résumés à partir de fichiers PDF et TXT. La fonction permet ainsi d’obtenir rapidement une idée du contenu d’un document sans devoir le parcourir intégralement. Samsung présente cet outil comme une aide pour comprendre plus vite les fichiers et les gérer plus efficacement. Il peut notamment servir lorsque plusieurs documents doivent être consultés ou triés depuis le téléphone.
Bien qu'elles présentent une approche différente, Files Summaries et Prioritise Notifications n'en demeurent pas moins complémentaires : l’une agit sur les alertes du système, l’autre sur les fichiers stockés ou consultés par l’utilisateur. Dans les deux cas, Samsung étend au Galaxy S25 des fonctions d’abord lancées avec son modèle de dernière génération.
La mise à jour confirme par ailleurs que certaines nouveautés absentes d’une version majeure de One UI peuvent finalement arriver plus tard, via un déploiement séparé. Les utilisateurs les plus patients auront donc fini par obtenir gain de cause.