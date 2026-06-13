Ces nouveautés se nomment Prioritise Notifications et File Summaries. Elles avaient été inaugurées par le Galaxy S26 avec la version stable de One UI 8.5, mais n’avaient finalement pas été intégrées au Galaxy S25 lors du déploiement de cette même mise à jour. Une absence qui avait surpris certains utilisateurs, d’autant que la gamme reste récente et pleinement concernée par les évolutions logicielles de Samsung.

D’après les informations repérées par Tarun Vats sur Samsung Community, le constructeur sud-coréen a finalement opté pour un déploiement séparé. Une stratégie qui n’a, à vrai dire, rien d’inhabituel chez Samsung.

La première nouveauté, baptisée Prioritise Notifications (Notifications prioritaires), s’attaque à un problème bien connu des smartphones modernes : l’avalanche d’alertes. L’outil passe les notifications au crible pour faire remonter les plus importantes en tête de liste, avec l’idée simple d’éviter qu’un message ou une alerte utile disparaisse au milieu d’un flot continu de sollicitations.