Le prochain smartphone haut de gamme de Samsung se dévoile dans une photo fuitée sur la toile. Et le Galaxy S26 FE devrait bénéficier de plusieurs changements d'après ce que l'on voit.
Samsung va avoir des prochains mois assez chargés. On sait ainsi que la conférence Unpacked du 22 juillet prochain devrait être l'occasion de découvrir trois nouveaux smartphones pliables, ainsi que les premières lunettes connectées Galaxy Glasses. Mais le géant sud-coréen ne s'arrêtera pas là, puisqu'il doit aussi sortir le successeur du Galaxy S25 FE, le Galaxy S26 FE. Un appareil dont on a une meilleure idée aujourd'hui grâce à cette fuite.
Le Samsung Galaxy S26 FE apparaît en photo dans sa version grise
Rares sont les smartphones que l'on découvre véritablement au moment de leur présentation officielle. Et le prochain Samsung Galaxy S26 FE ne va pas déroger à cette règle, puisqu'une image en fuite de cet appareil a été repérée sur le site du Wireless Power Consortium, l'organisme en charge des standards pour la recharge sans fil.
La certification que l'on a pu voir à cette occasion donne le nom du smartphone, son numéro de modèle SM-S741, ainsi qu'une première photo de ce Galaxy S26 FE, qui apparaît dans le coloris gris, et que vous pouvez retrouver juste en dessous.
Plusieurs changements esthétiques apportés au dos de l'appareil
Comme on peut le voir, l'essentiel du design semble reprendre la formule du Galaxy S25 FE, avec des bords arrondis, et un poinçon central pour le module selfie. Ce qui est intéressant d'observer pour ce qui est des changements se retrouve plutôt à l'arrière du smartphone, où Samsung a décidé d'apporter plusieurs modifications.
Le revêtement mat du dos qu'on retrouvait dans le Galaxy S25 FE, et qui était similaire à ceux des flagships de la gamme S25, est ainsi abandonné, pour laisser place à une finition brillante. On retrouve habituellement cette finition plutôt du côté des modèles milieu de gamme comme le Galaxy A57.
L'autre nouveauté est à retrouver du côté du modèle photo. Alors que dans le S25 FE, les trois capteurs arrière sont intégrés directement au dos, cette fois, Samsung a décidé de les places à l'intérieur d'un îlot surélevé, dans l'esprit de ses Galaxy S26, et de les placer extrêmement proches du bord.