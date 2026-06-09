Comme on peut le voir, l'essentiel du design semble reprendre la formule du Galaxy S25 FE, avec des bords arrondis, et un poinçon central pour le module selfie. Ce qui est intéressant d'observer pour ce qui est des changements se retrouve plutôt à l'arrière du smartphone, où Samsung a décidé d'apporter plusieurs modifications.

Le revêtement mat du dos qu'on retrouvait dans le Galaxy S25 FE, et qui était similaire à ceux des flagships de la gamme S25, est ainsi abandonné, pour laisser place à une finition brillante. On retrouve habituellement cette finition plutôt du côté des modèles milieu de gamme comme le Galaxy A57.

L'autre nouveauté est à retrouver du côté du modèle photo. Alors que dans le S25 FE, les trois capteurs arrière sont intégrés directement au dos, cette fois, Samsung a décidé de les places à l'intérieur d'un îlot surélevé, dans l'esprit de ses Galaxy S26, et de les placer extrêmement proches du bord.