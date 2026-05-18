Samsung détaille le reste de la feuille de route du déploiement de One UI 8.5 sur ses smartphones plus datés. Les prochains sur la liste sont les Galaxy S23 et les Galaxy A56 !
Quelques semaines après avoir (enfin) présenté le calendrier de déploiement de la dernière version de sa surcouche Android, Samsung met son plan à exécution. Alors que les Galaxy S25 et S24 ont reçu leur mise à jour, au tour de la génération antérieure d'en profiter — avec le milieu de gamme Galaxy A56 sorti l'année dernière.
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One UI 8.5 arrive sur les S23 et A56 dès cette semaine
Le site spécialisé Sam Mobile révèle ce lundi que One UI 8.5 commence à être déployé, en Corée du Sud, sur les Galaxy S23, S23+, S23 Ultra et Galaxy A56 via le firmware numéroté S91xNKSU7FZDT. Selon l'informateur Tarun Vats, cité par Android Authority, c'est confirmé ; le déploiement a bel et bien démarré pour ces références du catalogue Samsung. Selon toute logique, le firmware ne devrait pas tarder à être disponible en Europe et donc en France.
Moins mineure que son nom le laisse supposer, One UI 8.5 apporte Android 16 QPR2 aux smartphones Samsung, adoucit les animations, modernise certains visuels et l'aspect de plusieurs applications natives. Cette mise à jour autorise également davantage de personnalisation.
Cependant, certaines fonctionnalités placées sous la bannière Galaxy AI restent exclusives aux derniers-nés de la famille Samsung. La fonction Now Nudge, par exemple, qui permet au smartphone de faire des recommandations contextuelles grâce à l'IA, est réservée aux Galaxy S25 et S26.
Le déploiement de One UI se poursuit
De nombreux appareils éligibles à One UI 8.5 doivent encore se mettre à jour. En toute logique, les Galaxy S22 devraient suivre, avec les Galaxy A36 et certaines références de gamme A1X qui profiteront également d'une version allégée de la nouvelle mouture logicielle. C'est l'un des revers de la politique de mises à jour très étendue de Samsung : lorsqu'on sort des dizaines de smartphones par an, et que l'on promet entre cinq et sept ans de mises à jour, le calendrier de déploiement ressemble à un sac de nœuds.
En attendant, Google vient juste de lever le voile sur Android 17, lequel devrait déjà arriver sur les Pixel compatibles à la mi-juin. Une bêta est déjà disponible, et permet d'apprécier les nouveautés de l'OS. La prochaine version de One UI (la 9.0, sans doute) adaptera tout ou partie des nouveautés annoncées la semaine dernière par Google, et notamment Gemini Intelligence, l'agent d'intelligence artificielle capable d'effectuer des actions à votre place sur votre smartphone. Sans détailler ses plans, la firme américaine a déjà annoncé qu'une sélection de mobiles Samsung pourrait en profiter.