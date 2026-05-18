De nombreux appareils éligibles à One UI 8.5 doivent encore se mettre à jour. En toute logique, les Galaxy S22 devraient suivre, avec les Galaxy A36 et certaines références de gamme A1X qui profiteront également d'une version allégée de la nouvelle mouture logicielle. C'est l'un des revers de la politique de mises à jour très étendue de Samsung : lorsqu'on sort des dizaines de smartphones par an, et que l'on promet entre cinq et sept ans de mises à jour, le calendrier de déploiement ressemble à un sac de nœuds.