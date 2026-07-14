D’après un nouveau rapport, le Galaxy Z Flip 8 proposerait une « utilisation continue des écrans interne et externe, similaire à celle du Galaxy Z Fold ». Le document précise également que les deux dalles seraient utilisées « de la même manière, et non par l’intermédiaire de widgets ». Cette description laisse entendre que l’écran de couverture ne serait plus traité comme une interface secondaire limitée à quelques fonctions. Il pourrait directement reprendre l’usage en cours sur la dalle intérieure avec un niveau d’interaction comparable à celui de l’écran principal.

Le fonctionnement se rapprocherait alors de celui des Galaxy Z Fold. Sur ces modèles au format livre, une application ouverte sur l’écran externe peut continuer à être utilisée sur la grande dalle intérieure lorsque l’appareil est déplié. Le Galaxy Z Flip 8 pourrait appliquer le même principe dans l’autre sens, malgré la taille plus réduite de son écran de couverture. L’utilisateur pourrait ainsi consulter ou utiliser ses applications sans avoir à ouvrir systématiquement le téléphone.

Le rapport ne détaille toutefois ni l’apparence de cette nouvelle interface ni les éventuelles adaptations prévues pour afficher les applications sur une surface aussi compacte.