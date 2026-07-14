Ouvrir son Galaxy Z Flip pour lancer la moindre application pourrait bientôt appartenir au passé. Avec le Galaxy Z Flip 8, Samsung préparerait un écran externe enfin capable de fonctionner comme un véritable second écran.
Chaque génération de Galaxy Z Flip a apporté son lot d'améliorations sur l'écran de couverture. Plus grand, plus réactif, capable d'afficher davantage de contenu… le système restait pourtant bridé à une sélection restreinte d'applications et de widgets. Selon un nouveau rapport, le Galaxy Z Flip 8 pourrait franchir un cap en proposant une utilisation continue entre les deux écrans, à l'image de ce que Samsung fait déjà sur le Galaxy Z Fold.
Galaxy Z Flip 8 : une continuité totale entre écran interne et écran externe ?
D’après un nouveau rapport, le Galaxy Z Flip 8 proposerait une « utilisation continue des écrans interne et externe, similaire à celle du Galaxy Z Fold ». Le document précise également que les deux dalles seraient utilisées « de la même manière, et non par l’intermédiaire de widgets ». Cette description laisse entendre que l’écran de couverture ne serait plus traité comme une interface secondaire limitée à quelques fonctions. Il pourrait directement reprendre l’usage en cours sur la dalle intérieure avec un niveau d’interaction comparable à celui de l’écran principal.
Le fonctionnement se rapprocherait alors de celui des Galaxy Z Fold. Sur ces modèles au format livre, une application ouverte sur l’écran externe peut continuer à être utilisée sur la grande dalle intérieure lorsque l’appareil est déplié. Le Galaxy Z Flip 8 pourrait appliquer le même principe dans l’autre sens, malgré la taille plus réduite de son écran de couverture. L’utilisateur pourrait ainsi consulter ou utiliser ses applications sans avoir à ouvrir systématiquement le téléphone.
Le rapport ne détaille toutefois ni l’apparence de cette nouvelle interface ni les éventuelles adaptations prévues pour afficher les applications sur une surface aussi compacte.
L’écran de couverture du Z Flip ne serait plus limité aux widgets
Les Galaxy Z Flip actuels permettent déjà d’exécuter davantage d’applications sur leur écran externe, mais cette possibilité n’est pas proposée directement dans l’interface standard. Il faut passer par Good Lock, l’outil de personnalisation de Samsung, puis installer son module MultiStar. Cette solution permet de lancer presque n’importe quelle application lorsque le smartphone est fermé. Son installation demande néanmoins plusieurs manipulations et l’expérience n’offre pas toujours la même fluidité qu’une fonction intégrée nativement au système.
L’écran extérieur du Galaxy Z Flip 8 ne servirait plus seulement à afficher l’heure, les notifications ou quelques commandes rapides. Il deviendrait une véritable extension de l’écran interne, capable d’accueillir les mêmes applications et de conserver leur état lorsque le téléphone est ouvert ou refermé.
Si ces informations se confirment lors du Galaxy Unpacked qui se tiendra la semaine prochaine, il pourrait s'agir d'un des changements les plus importants apportés jusqu’ici à l’écran externe de la gamme.