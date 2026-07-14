Après des mois d'incertitude et autant de bruits de couloir contradictoires, le couperet semble enfin sur le point de tomber pour OnePlus. La marque chinoise annoncerait son retrait d'Europe et des États-Unis dans les prochains jours.
D'après les informations de Roland Quandt pour le site allemand WinFuture, Oppo est sur le point de débrancher OnePlus — du moins en Europe et aux États-Unis, confirmant ainsi la petite musique que l'on entend se jouer depuis le début de l'année et la sortie du pourtant très réussi OnePlus 15.
- Nouveau design réussi
- Une puce surpuissante au service d'un smartphone ultrafluide
- Une autonomie époustouflante
Le pliable parfait existe-t-il enfin ?
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Un support client assuré ?
Si les principaux concernés restent motus et bouche cousue, WinFuture en est sûr : Oppo, la maison mère de OnePlus, signera et annoncera le retrait de la marque sur deux marchés majeurs, l'Europe et les États-Unis, dès cette semaine. Dans le même temps, Oppo devrait également dévoiler une nouvelle feuille de route sur son développement sur ces mêmes marchés. Après un hiatus au début de la décennie, Oppo est effectivement de retour conquérant sur les smartphones ces derniers mois, notamment grâce à l'ambitieux Find X9 Ultra : le premier "ultra haut de gamme" de la marque à sortir des frontières de la Chine.
On ignore encore à quelle sauce sera mangé OnePlus, mais il est probable que l'essentiel de ses activités se cantonne désormais à la Chine et à l'Inde, sans plus de porosité avec l'Occident malgré l'excellence de ses produits.
D'après WinFuture, Oppo devrait continuer à assurer le service client pour les produits OnePlus, et les smartphones continueront d'être mis à jour jusqu'à l'échéance prévue lors de leur annonce. Le dernier en date, le OnePlus 15, devrait donc être mis à jour jusqu'à Android 20, et encore une année supplémentaire pour les correctifs de sécurité.
Clap de fin amer après 13 ans de bons et loyaux services
Créé en 2013, OnePlus s'est rapidement imposé comme un agitateur dans un marché du smartphone déjà dominé par Apple et Samsung, et a revendiqué dès la sortie du OnePlus One le titre de "flagship killer" : une marque capable de fournir un très haut niveau de prestation pour une fraction du prix de ses concurrents.
Mais, depuis, bien d'autres marques ont investi le créneau. On pense en premier lieu à Xiaomi, dont la force de frappe lui permet aujourd'hui d'être le troisième plus gros vendeur de smartphones au monde. Par ailleurs, OnePlus a pu se mettre à dos les fans de la première heure en lorgnant davantage vers les smartphones haut de gamme ces dernières années, se détournant de leur mission première d'accessibilité.
Depuis 2021, Oppo a resserré sa prise sur OnePlus, absorbant notamment une partie de ses équipes de recherche et de développement, alimentant déjà les rumeurs, au mieux, d'une fusion, au pire, d'une disparition de ce dernier.
Un an plus tôt, Carl Pei, le cofondateur de l'entreprise avec Pete Lau, quittait le navire pour fonder Nothing qui, depuis, semble s'être investi de la même mission que OnePlus en 2013 : proposer des produits originaux, qui sortent du lot, à des tarifs plus accessibles de la concurrence.
Si l'héritage de la marque est d'une certaine manière préservé, impossible de ne pas avoir un petit pincement au cœur alors que l'on assiste probablement aux dernières heures d'un acteur qui a tant compté pour l'industrie. À plus, OnePlus.