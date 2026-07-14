Si les principaux concernés restent motus et bouche cousue, WinFuture en est sûr : Oppo, la maison mère de OnePlus, signera et annoncera le retrait de la marque sur deux marchés majeurs, l'Europe et les États-Unis, dès cette semaine. Dans le même temps, Oppo devrait également dévoiler une nouvelle feuille de route sur son développement sur ces mêmes marchés. Après un hiatus au début de la décennie, Oppo est effectivement de retour conquérant sur les smartphones ces derniers mois, notamment grâce à l'ambitieux Find X9 Ultra : le premier "ultra haut de gamme" de la marque à sortir des frontières de la Chine.