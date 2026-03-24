Lancée il y a bientôt 12 ans, la marque OnePlus était pourtant rapidement parvenue à fédérer une communauté de passionnés en quête de smartphones performants à prix contenu.

D’abord positionnée comme un « flagship killer », la marque chinoise a depuis élargi son catalogue et affiné sa stratégie, cherchant à conjuguer innovation, montée en gamme et identité forte sur un marché toujours plus concurrentiel. Outre ses smartphones, OnePlus compte également dans son catalogue des tablettes, des montres connectées, mais aussi des écouteurs sans-fil.