En difficulté depuis de longs mois maintenant, la marque chinoise OnePlus pourrait prochainement être retirée de certains marchés, dont l’Europe, le Royaume-Uni et les États-Unis.
Depuis quelque temps déjà, le chinois OnePlus accuse de sérieuses lacunes sur de nombreux marchés. En janvier dernier, et malgré les milliards mis sur la table par Oppo pour relancer la marque, OnePlus était déjà en grande difficulté, et diverses rumeurs évoquaient alors seulement une poignée de salariés par territoire.
La chute continue pour OnePlus
Lancée il y a bientôt 12 ans, la marque OnePlus était pourtant rapidement parvenue à fédérer une communauté de passionnés en quête de smartphones performants à prix contenu.
D’abord positionnée comme un « flagship killer », la marque chinoise a depuis élargi son catalogue et affiné sa stratégie, cherchant à conjuguer innovation, montée en gamme et identité forte sur un marché toujours plus concurrentiel. Outre ses smartphones, OnePlus compte également dans son catalogue des tablettes, des montres connectées, mais aussi des écouteurs sans-fil.
- Nouveau design réussi
- Une puce surpuissante au service d'un smartphone ultrafluide
- Une autonomie époustouflante
Vers un repli stratégique de la marque OnePlus ?
Au fil des années toutefois, la marque OnePlus a vu sa dynamique s’essouffler, sur fond de hausse continue des tarifs. L’époque des « flagship killers » abordables semble désormais lointaine, puisque pour s’offrir un OnePlus 15, il faut aujourd’hui débourser 979 €. Un positionnement tarifaire qui interroge, tant il s’éloigne de l’ADN originel de la marque.
Dans ce contexte, certaines rumeurs récentes viennent assombrir un peu plus le tableau. Sur le réseau X, le leaker Yogesh Brar affirme ainsi que « OnePlus serait en train de fermer dans certains marchés à travers le monde ». Une information à prendre avec prudence, mais qui alimente les spéculations autour de la stratégie actuelle du constructeur.
D’après ces indiscrétions, les divisions chinoise et indienne ne seraient pas concernées. L’Inde resterait même un pilier pour la marque, avec un recentrage attendu sur les segments d’entrée et de milieu de gamme, historiquement plus en phase avec son positionnement initial.
En revanche, la situation serait bien plus incertaine en Occident. Les États-Unis, le Royaume-Uni et l’Europe pourraient être confrontés à un retrait pur et simple. Maison mère de OnePlus, Oppo aurait déjà réduit les effectifs de la marque, et pourrait aller plus loin afin d’endiguer des performances jugées insuffisantes, la croissance du groupe étant, selon certaines sources, pénalisée par ces activités.