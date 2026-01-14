Les faits reprochés à Pete Lau et à ses collaborateurs locaux sont d’une précision chirurgicale. Selon l’acte d’accusation rapporté par Bloomberg et Android Authority, OnePlus aurait mis en place une structure complexe pour contourner les lois taïwanaises strictes sur les investissements chinois.​

Concrètement, l’entreprise n’a pas débarqué avec son logo et ses contrats officiels. L’accusation décrit un montage passant par une société écran basée à Hong Kong, qui aurait ensuite ouvert une filiale à Taïwan sous un nom d’emprunt : « OnePlus Hong Kong Technology Co., Ltd. Taiwan Branch », puis plus discrètement « Hong Kong Sonar Company ». Ce paravent aurait permis de recruter illégalement plus de 70 ingénieurs locaux spécialisés en R&D entre 2015 et 2021.​

L’ampleur financière du dossier confirme qu’il ne s’agissait pas d’un petit bureau improvisé. Les procureurs estiment que près de 2,3 milliards de nouveaux dollars de Taïwan (environ 71 millions de dollars américains) ont transité vers cette structure pour payer les salaires et les frais de fonctionnement. Deux collaborateurs taïwanais ont d’ailleurs été inculpés pour avoir facilité ces opérations, risquant des peines de prison pour violation de la loi régissant les relations entre les populations de la zone de Taïwan et de la zone continentale.