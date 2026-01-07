Cette affaire illustre le paradoxe qui piège désormais les acquisitions technologiques sino-américaines. À Washington, certains analystes saluent le rachat comme une victoire : la preuve que les restrictions d'investissement américaines fonctionnent en poussant les talents chinois vers l'écosystème américain. À Pékin, on redoute exactement l'inverse : que cette transaction crée un précédent dangereux encourageant les start-up chinoises à fuir le pays avec leurs technologies.

Winston Ma, professeur à la New York University School of Law, résume la crainte chinoise : si l'opération se conclut sans heurts, « elle ouvre une nouvelle voie pour les jeunes start-up IA en Chine ». Autrement dit, une fuite des cerveaux déguisée en délocalisation stratégique. Pékin a déjà démontré sa capacité à utiliser les contrôles d'exportation pour bloquer des transactions : la Chine avait déployé le même arsenal juridique face à la tentative d'interdiction de TikTok par Donald Trump lors de son premier mandat. Ni Meta ni Manus n'ont commenté publiquement cet examen réglementaire, mais l'acquisition estimée entre 2 et 3 milliards de dollars pourrait désormais traîner en longueur, voire être restructurée sous la pression chinoise.