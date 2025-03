DeepSeek est déjà au centre d’une controverse depuis qu’elle a dévoilé un modèle d’intelligence artificielle performant, supposément entraîné sur des puces H100 et H800 de NVIDIA. Ces composants sont pourtant soumis à des restrictions américaines en raison de leur potentiel stratégique. L’enquête a révélé que ces serveurs auraient transité par la Malaisie avant d’atteindre leur destination finale en Chine, bien que cela reste à confirmer.

Les autorités singapouriennes ont perquisitionné 22 sites et arrêté neuf personnes dans le cadre de cette enquête. Si les accusations sont confirmées, les suspects risquent jusqu’à 20 ans de prison et de lourdes amendes pour fraude et fausse déclaration.