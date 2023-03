Arrêté avec 239 processeurs Intel de 13e gen sur lui, qui dit mieux ?

Avez-vous entendu parler de cette femme qui avait tenté de faire passer à 202 processeurs Intel de 12e génération la frontière entre Macao et la Chine continentale ? Eh bien, cette tentative vient d'être surclassée par un nouveau contrebandier, intercepté par les douanes chinoises. Car l'audacieux voyageur a tenté d'importer illégalement plus de processeurs, et des modèles plus récents !

C'est le compte WeChat des douanes qui nous raconte cette anecdote étonnante. Le 16 mars dernier, un touriste portant des vêtements amples, et présentant une allure anormalement gonflée, se présente au poste-frontière du port de Dongfei. Ayant éveillé les soupçons des autorités, il est amené à la case fouille. C'est là que les policiers découvrent, attachés autour de l'abdomen, de la taille et même des cuisses de l'individu, des processeurs Intel de 13e génération. Au total, 239 processeurs ont pu être saisis, d'une valeur d'environ 46 000 dollars !