Générant ses propres revenus, Manus constitue une manne pour Meta qui a, cette année, investi plus que de raison dans l'IA. Le service ne disparaîtra pas du marché et continuera à être accessible de manière indépendante : « Notre priorité absolue est de garantir que ce changement ne perturbera pas nos clients. Nous continuerons à vendre et à exploiter notre service d'abonnement aux produits via notre application et notre site web. L'entreprise continuera à opérer depuis Singapour », peut-on notamment lire dans l'annonce du rachat, partagée sur le site de l'outil.