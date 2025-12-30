Meta vient de faire l'acquisition de Manus, un agent IA particulièrement puissant et populaire, développé par une startup chinoise.
Meta veut dominer le marché de l'intelligence artificielle et, pour parvenir à ses fins, la firme ne lésine pas sur les moyens : cette année, elle a investi à tout va pour recruter de nouveaux talents et acquérir des sociétés innovantes. Sa dernière action ? Racheter Manus, un agent IA aux performances impressionnantes.
Meta acquiert l'agent IA Manus
En mars dernier, Butterfly, une prometteuse start-up créée à Pékin et basée à Singapour, a dévoilé Manus, un agent IA innovant. Dans une vidéo qui a fait le buzz, elle a dévoilé les capacités de cet outil, disponible sur invitation, qui rivalise sans peine avec Deep Research d'OpenAI : tri de candidats, planification de voyages, analyse de données et bien d'autres.
Un mois plus tard, Butterfly atteignait la coquette valorisation de 500 millions de dollars. Début décembre, elle annonçait également avoir généré plus de 100 millions de dollars de revenus annuels grâce à ses abonnements mensuels, souscrits par des millions d'utilisateurs. Dans une récente annonce, la société affirmait aussi avoir « traité plus de 147 trillions de tokens et permis la création de plus de 80 millions d'ordinateurs virtuels. »
Cette success story semble avoir attiré l'attention de Mark Zuckerberg, dont les ambitions dans le domaine de l'intelligence artificielle sont bien connues. Meta vient, en effet, de débourser plus de 2 milliards de dollars pour acquérir la start-up. L'objectif est, pour l'instant, d'intégrer ses agents à Facebook, Instagram et WhatsApp.
Une acquisition qui ne va pas plaire à tout le monde
Générant ses propres revenus, Manus constitue une manne pour Meta qui a, cette année, investi plus que de raison dans l'IA. Le service ne disparaîtra pas du marché et continuera à être accessible de manière indépendante : « Notre priorité absolue est de garantir que ce changement ne perturbera pas nos clients. Nous continuerons à vendre et à exploiter notre service d'abonnement aux produits via notre application et notre site web. L'entreprise continuera à opérer depuis Singapour », peut-on notamment lire dans l'annonce du rachat, partagée sur le site de l'outil.
- Exécution autonome des tâches
- Capacites multimodales avancées
- Intégration d'outils externes
Et c'est bien là que le bât blesse : la bataille technologique entre les États-Unis et la Chine faisant rage, Washington ne risque pas de voir d'un très bon œil cette acquisition, l'une des premières où un géant de la Tech américain prend le contrôle d'une société d'origine chinoise. Meta a, toutefois, rapidement pris les devants : « Après la transaction, aucun actionnaire chinois ne détiendra plus de participation dans Manus AI, et Manus AI interrompra ses services et ses opérations en Chine » a déclaré un de ses porte-parole.
Cela suffira-t-il à apaiser les inquiétudes ? L'avenir nous le dira.