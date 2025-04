Et c'est désormais au tour d'une marque de téléphonie bien connue de devoir s'adapter. Comme repéré par Android Authority, le tarif de la OnePlus Watch 3 vient de sensiblement augmenter, passant de 329 dollars US à 499 dollars US, soit une hausse de 170 USD (plus de 50 % du prix de départ).

Le calendrier ne pouvait pas être plus cruel pour le fabricant, qui a dû repousser la sortie de sa montre connectée (initialement attendue pour février) à cause d'une erreur de typographie. Celle-ci affichait en effet la mention incorrecte « Meda in China », plutôt que le traditionnel « Made in China ».

Une bévue qui coûte encore plus cher aujourd'hui, maintenant que l'appareil est soumis aux nouveaux droits de douane. Il est en tout cas ironique que ce soit la phrase indiquant que la smartwatch est fabriquée en Chine qui cause tous ces problèmes à OnePlus. À 500 dollars US, le constructeur ne devrait pas en vendre beaucoup de l'autre côté de l'Atlantique.