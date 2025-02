On peut donc légitimement s'interroger sur le pourquoi de ce report de dernière minute. Un souci logiciel ? Un problème de sécurité ? En réalité, rien de tout cela, puisque c'est une erreur typographique qui est en cause ici. Ainsi, plutôt que d'afficher la mention « Made in China », on peut lire l'inscription « Meda in China » sous la montre OnePlus Watch 3.