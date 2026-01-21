Longtemps présentée comme l’alternative ambitieuse aux géants du smartphone, OnePlus traverse une période trouble. En coulisses, plusieurs signaux laissent penser que la marque est au plus mal.
À son lancement, OnePlus a réussi un petit exploit. Plus qu'une simple nouvelle marque de smartphones comme tant d'autres, le constructeur a réussi à marquer les esprits dans l'univers Android, et à fédérer une communauté de fans fidèles, prêts à faire la queue devant des points de vente éphémères pour récupérer le dernier fleuron de la marque. OnePlus, c'était aussi un état d'esprit : le meilleur de la technologie à un prix accessible. Son slogan : Never Settle, ne jamais se contenter. Une décennie après son lancement, la réalité est bien plus triste. OnePlus ne fait plus rêver. Pire encore, la marque serait sur le point de disparaitre pour de bon.
Des ventes en chute libre partout dans le monde
Qu'a-t-il bien pu se passer pour que OnePlus en arrive à ce point ? Selon les informations recueillies par Android Headlines, OnePlus ferait face à une accumulation de difficultés internes. Les ventes seraient en recul sur plusieurs marchés clés, tandis que certains lancements récents n’auraient pas atteint leurs objectifs commerciaux. En 2024, les ventes de OnePlus ont chuté de 20 % avec entre 13 et 14 millions d'appareils vendus, contre 17 millions l'année précédente. Dans le même temps, les ventes de sa société-mère, OPPO, ont grimpé de 2,8 %.
En Inde, le marché phare de OnePlus ces dernières années, le constat est encore plus catastrophique. En 2024, plus de 4 500 points de vente ont décidé de stopper la vente de ses smartphones. La part du marché sur le secteur premium s'est effondrée de 21 à 6 %. OnePlus ne représente que 3,9 % des ventes sur le marché indien, c'est presque deux fois moins en une seule année.
En Chine ou en Europe, le constat est le même avec des ventes faméliques de ces derniers modèles, annoncés sans tambours ni trompettes comme la marque avait coutume de faire par le passé.
OPPO a mis 14 milliards de dollars sur la table en 2022 pour relancer la marque. Aujourd'hui, OnePlus tire la croissance du groupe vers le bas et veut stopper l'hemorragie.
OPPO reprend les rênes et engloutit OnePlus sans ménagement
Les différents bureaux américains et européens ont fermé silencieusement, les employés ont été priés de faire leurs cartons et il ne reste plus qu'une poignée de salariés par territoire.
OPPO reprend donc la main, comme avec Realme il y a seulement quelques jours, et veut absorber OnePlus, qui ne serait plus l'entreprise flamboyante que nous avons connupar le passé, mais seulement une marque parmi d'autres. Entre temps son co-fondateur, Pete Lau, est sous le coup d'un mandat d'arrêt à Taiwan, soupçonné d'avoir contourné les lois sur les investissement chinois.
Si vous possédez un OnePlus, pas de panique, il sera encore mis à jour et patché. Il est tout de même bien triste de voir la marque s'éteindre sans bruit. Alors que OnePlus meurt peu à peu, le constructeur lui ressemblant le plus est surement Nothing, et ses smartphones abordables et originaux. Son patron ? Carl Pei, l'autre fondateur de OnePlus.