Qu'a-t-il bien pu se passer pour que OnePlus en arrive à ce point ? Selon les informations recueillies par Android Headlines, OnePlus ferait face à une accumulation de difficultés internes. Les ventes seraient en recul sur plusieurs marchés clés, tandis que certains lancements récents n’auraient pas atteint leurs objectifs commerciaux. En 2024, les ventes de OnePlus ont chuté de 20 % avec entre 13 et 14 millions d'appareils vendus, contre 17 millions l'année précédente. Dans le même temps, les ventes de sa société-mère, OPPO, ont grimpé de 2,8 %.

En Inde, le marché phare de OnePlus ces dernières années, le constat est encore plus catastrophique. En 2024, plus de 4 500 points de vente ont décidé de stopper la vente de ses smartphones. La part du marché sur le secteur premium s'est effondrée de 21 à 6 %. OnePlus ne représente que 3,9 % des ventes sur le marché indien, c'est presque deux fois moins en une seule année.

En Chine ou en Europe, le constat est le même avec des ventes faméliques de ces derniers modèles, annoncés sans tambours ni trompettes comme la marque avait coutume de faire par le passé.

OPPO a mis 14 milliards de dollars sur la table en 2022 pour relancer la marque. Aujourd'hui, OnePlus tire la croissance du groupe vers le bas et veut stopper l'hemorragie.