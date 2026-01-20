Le mécanisme incriminé porte un nom barbare bien connu des ingénieurs : l'Anti-Rollback Protection (ARB). Concrètement, lorsque vous installez la dernière mouture d’OxygenOS sur votre appareil, le système modifie une valeur dans le processeur de sécurité du smartphone. Le chargeur de démarrage, ou bootloader, vérifie cette valeur à chaque allumage. Si vous tentez de réinstaller une version précédente du système parce que la nouvelle est truffée de bugs ou que l'autonomie fond comme neige au soleil, le téléphone refusera tout simplement de démarrer.

Pire encore, la sanction pour avoir tenté de forcer ce retour en arrière n'est pas un simple message d'erreur. Sur les plateformes modernes comme le Snapdragon 8 Elite qui équipe le OnePlus 13, le micrologiciel XBL (Secondary Bootloader) peut instantanément corrompre le démarrage s'il détecte une version antérieure non autorisée. Votre précieux smartphone à près de mille euros se transforme alors en une brique inerte, récupérable uniquement via des outils de flashage de bas niveau souvent réservés au service après-vente. Cette mesure de sécurité, native dans le code d'Android, était jusqu'ici implémentée avec une certaine souplesse par OnePlus. Cette tolérance appartient désormais au passé.