OnePlus déploie actuellement OxygenOS 16 (basé sur Android 16) sur 14 appareils, des flagships OnePlus 11 à 13 en passant par les Nord 3 à 5 et les tablettes Pad 2 et 3, avec un déploiement par lots qui peut prendre quelques jours selon les régions.
OnePlus procède actuellement au déploiement de la version stable d'OxygenOS 16, système d'exploitation basé sur le noyau Android 16. Le calendrier prévisionnel est respecté, certains terminaux ayant reçu la mise à jour avant la date initialement prévue. Le logiciel couvre une large partie des modèles haut de gamme ainsi que plusieurs références du segment milieu de gamme.
Liste des appareils compatibles
Les appareils suivants ont commencé à recevoir la version stable :
- OnePlus 13, OnePlus 13R, OnePlus 13S, OnePlus 12, OnePlus 12R, OnePlus 11, OnePlus 11R
- OnePlus Open
- OnePlus Nord 5, OnePlus Nord 4, OnePlus Nord 3, OnePlus Nord CE 5
- OnePlus Pad 3, OnePlus Pad 2
Comment installer la mise à jour ?
Bien que le déploiement soit actif, la distribution du firmware s'effectue par lots. Ce mécanisme permet un déploiement progressif mais implique une latence dans la disponibilité globale : la réception de la notification de mise à jour peut varier de quelques jours selon la région géographique de l'utilisateur.
La vérification manuelle s'effectue via le chemin : Paramètres > Système et mises à jour > Mise à jour logicielle. Si un appareil ne figure pas dans la liste ci-dessus, il convient de consulter le calendrier officiel du constructeur.
Prérequis pour installer OxygenOS 16
L'installation d'OxygenOS 16 modifie la structure du système en profondeur. Cette mise à niveau engendre des contraintes techniques spécifiques pour l'utilisateur :
- Stockage : Le fichier d'installation pèse plusieurs gigaoctets. L'opération requiert un espace de stockage interne libre compris entre 5 et 6 Go.
- Batterie : Le processus d'écriture et d'optimisation des applications sollicite le processeur et la mémoire. Un niveau de charge minimal de 40 % est exigé pour initier l'installation.
- Sécurité des données : Bien que la mise à jour soit qualifiée de stable, la création d'une sauvegarde préalable des données critiques est recommandée pour prévenir tout risque de perte lié à l'installation.