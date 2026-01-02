Les rumeurs évoquent une configuration à triple capteur, potentiellement similaire à celle du Oppo Find N6 attendu : un module principal de 200 MP accompagné de deux capteurs de 50 MP. Cette architecture reste à confirmer.

Pour rappel, le OnePlus 15 embarque un capteur principal de 50 MP. Le passage à 200 MP impliquerait un changement de fournisseur de capteur ou l'adoption d'une nouvelle génération de composants, avec des implications sur le traitement d'image et le stockage des fichiers.