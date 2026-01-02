Un écran gaming sur votre prochain smartphone ? Pas du 144 ou 165 Hz, bien plus encore ! Le OnePlus 16 dévoilerait en avance des performances dépassant certains écrans gamer pour PC !
Les spécifications présumées du prochain smartphone haut de gamme OnePlus commencent à circuler sur Weibo, quelques semaines seulement après le lancement du OnePlus 15.
Écran : une course aux hertz qui pose question
Selon le leaker Digital Chat Station, OnePlus testerait actuellement des dalles avec des taux de rafraîchissement dépassant les 200 Hz. Une seconde source évoque des expérimentations autour d'un équilibre entre résolution et rafraîchissement à 240 Hz.
Cette augmentation s'inscrit dans la continuité de la stratégie du constructeur : le OnePlus 15 affiche déjà 165 Hz, contre 120 Hz pour les générations précédentes. Toutefois, cette montée en fréquence s'accompagne de compromis. Sur le OnePlus 15, OnePlus a abaissé la définition de 2K à 1,5K pour maintenir des performances fluides à 165 Hz.
La question de la consommation énergétique reste centrale. Atteindre 240 Hz tout en conservant une résolution de 1,5K minimum représente un défi technique, notamment en termes d'autonomie. Aucune information ne précise encore comment OnePlus compte gérer cette équation.
Appareil photo : enfin du 200 MP ?
Côté imagerie, Digital Chat Station indique qu'OnePlus adopterait des capteurs de 200 MP pour ses smartphones de 2026. Le OnePlus 16 intégrerait ainsi un capteur principal de cette définition.
Les rumeurs évoquent une configuration à triple capteur, potentiellement similaire à celle du Oppo Find N6 attendu : un module principal de 200 MP accompagné de deux capteurs de 50 MP. Cette architecture reste à confirmer.
Pour rappel, le OnePlus 15 embarque un capteur principal de 50 MP. Le passage à 200 MP impliquerait un changement de fournisseur de capteur ou l'adoption d'une nouvelle génération de composants, avec des implications sur le traitement d'image et le stockage des fichiers.
Autonomie et performances
Le OnePlus 16 fonctionnerait avec le Snapdragon 8 Elite Gen 6, dont le lancement est anticipé pour septembre 2026. Cette puce devrait logiquement accompagner les besoins en puissance d'un écran à très haut rafraîchissement.
Concernant la batterie, les sources suggèrent une capacité importante, dans la lignée des 7300 mAh du OnePlus 15. Cette hypothèse paraît cohérente avec les exigences énergétiques d'un écran 200 Hz+.
Aucune annonce officielle n'a été formulée par OnePlus. Sur la base du cycle habituel de la marque, une présentation en Chine autour d'octobre 2026 reste l'hypothèse la plus probable. Le constructeur concentre actuellement sa communication sur la série OnePlus Turbo 6, programmée pour janvier 2026.