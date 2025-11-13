Eh oui, on passe directement du OnePlus 13 au OnePlus 15 cette année. Pour l'occasion, tout change ou presque. Le design, d'abord, qui se met à l'air du temps en abandonnant la courbure pour des bords plus plats et un look très franchement inspiré du OPPO Find X9 Pro, justement. La marque a sensiblement amélioré la surface d'affichage, avec des bordures qui ne mesurent plus que 1,15 mm autour de la dalle. Une dalle qui, d'ailleurs, s'affiche sous son meilleur jour : d'une belle taille (6,78"), elle propose une définition 1,5K et une fréquence pouvant atteindre 165 Hz. Naturellement, seuls certains jeux seront compatibles avec ce framerate surcadencé. Mais, il est notable que OnePlus cible particulièrement les joueurs et joueuses avec son nouveau produit.