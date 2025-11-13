Annonce et sortie se font dans la foulée cette année chez OnePlus, qui multiplie toutefois les teasings depuis ces dernières semaines. Quelques jours après la commercialisation du OPPO Find X9 Pro, son cousin le OnePlus 15 s'avance avec une fiche technique absolument flamboyante… et un prix plus doux que le précédent modèle !
Ne vous méprenez pas : le OnePlus 15 reste un smartphone haut de gamme de la tête aux pieds. Mais, il faut dire aussi que la pilule du millier d'euros a été difficile à avaler, l'an dernier, pour les fans de la première heure de cette marque qui a popularisé le terme de flagship killer.
- Performances générales
- Quantié photo & vidéo
- Excellente autonomie
Offre partenaire
En partenariat avec Avast, la rédaction de Clubic a sélectionné les appareils qui combinent innovation, performance et fiabilité. Voici les grands gagnants qui ont marqué l'année 2025 et méritent ce Clubic Awards !
Offre partenaire
Le premier smartphone sous Snapdragon 8 Elite Gen 5
C'était annoncé depuis des semaines : le OnePlus 15 est donc le tout premier smartphone à sortir sous nos latitudes équipé de la puce Snapdragon 8 Elite Gen 5. Nous avons déjà eu la chance d'éprouver la puce au sein du REDMAGIC 11 Pro, mais ce dernier ne sortira dans le commerce que dans quelques jours. La primeur revient donc à OnePlus, qui mise plus que jamais sur les performances de son nouveau flagship qui, d'après lui, saute carrément une génération.
Eh oui, on passe directement du OnePlus 13 au OnePlus 15 cette année. Pour l'occasion, tout change ou presque. Le design, d'abord, qui se met à l'air du temps en abandonnant la courbure pour des bords plus plats et un look très franchement inspiré du OPPO Find X9 Pro, justement. La marque a sensiblement amélioré la surface d'affichage, avec des bordures qui ne mesurent plus que 1,15 mm autour de la dalle. Une dalle qui, d'ailleurs, s'affiche sous son meilleur jour : d'une belle taille (6,78"), elle propose une définition 1,5K et une fréquence pouvant atteindre 165 Hz. Naturellement, seuls certains jeux seront compatibles avec ce framerate surcadencé. Mais, il est notable que OnePlus cible particulièrement les joueurs et joueuses avec son nouveau produit.
Il faut dire que la Snapdragon 8 Elite Gen 5 a de la puissance à revendre, et que ses performances trouvent aussi bien leur intérêt sur des jeux gourmands que dans les petites tâches du quotidien. Grâce à elle, le traitement des images est plus rapide ; les applis se lancent à la vitesse de l'éclair, et les animations d'OxygenOS 16 (basé sur Android 16) sont plus fluides que jamais.
Photo et autonomie en ligne de mire
Cette année, OnePlus veut encore muscler son jeu en autonomie avec une batterie gargantuesque de 7300 mAh. Celle-ci peut d'ailleurs se recharger à 120 W et refaire le plein en 40 minutes seulement. Le OnePlus 15 affiche également une compatibilité avec la recharge sans fil à 50 W (mais échappe à la compatibilité Qi2).
Pour la partie photo, le OnePlus 15 affiche d'excellentes garanties malgré le départ de son partenaire Hasselblad (toujours présent chez OPPO). La marque dit avoir travaillé à la conception de son propre pipeline de rendu, baptisé DetailMax Engine, qui vise comme son nom l'indique à améliorer la clarté et à maximiser la richesse des détails à l'image. De belles promesses, qui s'articulent autour de trois capteurs de 50 mégapixels : un grand-angle, un ultra grand-angle et un téléobjectif 3,5x. À l'avant, c'est une optique 32 mégapixels qui se charge des selfies.
Un logiciel bien mis en avant
Livré, on l'a dit, avec OxygenOS 16, OnePlus reste toutefois un peu en retrait de la concurrence en matière de suivi logiciel. Son nouveau fleuron profitera, comme son aîné, de quatre ans de mises à jour Android pour un total de six ans de correctifs de sécurité. Suffisant, mais très inférieur à un Google ou Samsung, par exemple.
Le OnePlus 15 est le premier flagship de la marque à remplacer l'Alert Slider latéral par le bouton Plus Key (déjà éprouvé sur le OnePlus Nord 5). Comme le bouton Action des iPhone, celui-ci peut être reconfiguré. Mais, par défaut, il sert à l'enregistrement de captures d'écrans, et de vocaux, au sein de l'Espace Mental : un hub alimenté par l'IA, permettant de créer des collections de souvenirs, de produire des résumés de notes vocales et de textes, et d'automatiser l'ajout d'événements à son agenda en fonction des captures d'écrans sauvegardées. Une fonction de productivité a priori assez puissante, qui s'inspire grandement de l'Essential Space du concurrent Nothing.
En outre, l'IA de OnePlus promet également de vous aider à retoucher vos images, à générer du texte ou à transcrire des enregistrement audios via divers outils intégrés dans l'expérience utilisateur. Gemini est naturellement de la partie pour pousser tout cela encore plus loin.
OnePlus 15 : prix et disponibilité
Le OnePlus 15 est, comme écrit plus haut, disponible dès aujourd'hui sans période de précommande préallable. Il se présente dans les coloris Infinite Black, Ultra Violet et Sand Storm, qui a la particularité de profiter d'un revêtement particulier améliorant sensiblement sa durabilité. OnePlus indique que ce modèle est 1,3 fois plus résistant que le titane.
- 12+256 Go : 979€
- 16+512 Go : 1129€
Un prix en baisse de 50€ par rapport au OnePlus 13 donc, qui permet à ce nouveau venu de se placer sous la barre du millier d'euros pour le modèle 12 Go.