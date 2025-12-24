Un smartphone OnePlus avec une énorme batterie, ça vous fait envie ? Le constructeur chinois serait sur le point de lancer un smartphone avec une batterie XXL, dépassant ce que les fabricants proposent actuellement sur le marché.
Des informations techniques récentes, relayées par le leaker Abhishek Yadav, suggèrent que le futur smartphone de OnePlus, identifié sous le nom de code "Volkswagen" et commercialement désigné comme le OnePlus Turbo. Les fuites indiquent que cet appareil orienté vers les performances et le jeu, devrait être commercialisé à l'international.
Offre partenaire
En partenariat avec Avast, la rédaction de Clubic a sélectionné les appareils qui combinent innovation, performance et fiabilité. Voici les grands gagnants qui ont marqué l'année 2025 et méritent ce Clubic Awards !
Offre partenaire
Une batterie XXL de 9000 mAh
La caractéristique technique prédominante de ce modèle réside dans sa capacité énergétique. Les données disponibles mentionnent une batterie d'une capacité minimale de 9000 mAh, une valeur qui dépasse largement les standards actuels du marché (généralement situés entre 5000 et 6000 mAh).
Si cette grosse batterie permet, en théorie, une autonomie XXL, elle n'est pas sans contraintes pour le smartphone. Le poids et l'épaisseur pourraient en prendre un coup, on serait bien loin du look d'un iPhone Air ici.
Le smartphone devrait supporter une charge filaire de 80 watts, ce qui est peu. Certes, c'est suffisant pour les smartphones dits "classiques" avec une batterie de 6000 mAh, mais pour une batterie 50% plus grosse, c'est léger. Un constructeur du même groupe que OnePlus, nous a toutefois confié un secret. La charge 320 watts devrait être disponible avec ses smartphones qui seront dotés d'une batterie de 1000 mAh.
Un Snapdragon 8s Gen 4 à bord
Le OnePlus Turbo intègrerait le processeur Snapdragon 8s Gen 4. La nomenclature « s » chez Qualcomm désigne généralement une version moins performante par rapport au modèle haut de gamme. Ce qui permet d'offrir un compromis entre puissance brute et efficacité énergétique. Le système serait épaulé par 12 Go ou 16 Go de mémoire vive (RAM) et un stockage allant de 256 Go à 512 Go.
- Nouveau design réussi
- Une puce surpuissante au service d'un smartphone ultrafluide
- Une autonomie époustouflante
L'affichage reposerait sur une dalle OLED plate de 6,78 pouces. La fréquence de rafraîchissement annoncée est de 165 Hz. Une caractéristique intéressante pour le gaming sur smartphone. Toutefois, l'impact d'une telle fréquence sur la consommation électrique devra être compensé par la capacité de la batterie et l'optimisation logicielle d'OxygenOS 16 (basé sur Android 16).
Un appareil photo au rabais ?
Qui dit smartphone gaming, ne dit pas appareil photo ultra performant. Le rapport évoque la présence de seulement deux capteurs à l'arrière. Cette réduction du nombre d'optiques par rapport aux smartphones plus classiques indique une concession technique. Cette dernière viserait probablement à contenir les coûts de production au profit du processeur et de la batterie.
Enfin, les rumeurs font état d'une variante nommée « Turbo V », équipée d'une puce de série Snapdragon 7. La disponibilité de cette version inférieure reste indéterminée à ce stade. OnePlus confirme l'existence de la gamme Turbo, mais n'a pas encore validé les dates de commercialisation ni la grille tarifaire internationale.