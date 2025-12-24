Le smartphone devrait supporter une charge filaire de 80 watts, ce qui est peu. Certes, c'est suffisant pour les smartphones dits "classiques" avec une batterie de 6000 mAh, mais pour une batterie 50% plus grosse, c'est léger. Un constructeur du même groupe que OnePlus, nous a toutefois confié un secret. La charge 320 watts devrait être disponible avec ses smartphones qui seront dotés d'une batterie de 1000 mAh.