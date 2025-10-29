Qu'en sera-t-il sur le OnePlus 15 ? Encore difficile à dire, même si le communiqué de presse de la marque ne tarit pas d'éloges sur le DetailMax Engine, le moteur sur lequel s'adossera la configuration photo — un trio de 50 mégapixels, dont un zoom 3,5x. On sait que, par la magie du pixel binning, les clichés finaux s'afficheront dans une résolution de 26 mégapixels « à la clarté remarquable ».