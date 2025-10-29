Le fabricant chinois entame les festivités pour la sortie de son futur flagship. Le OnePlus 15 sera commercialisé le 13 novembre prochain, et la marque commence à nous teaser avec de premiers détails concrets (et officiels).
Le successeur du OnePlus 13 bombe le torse, à quelques semaines de sa sortie mondiale. Si les prix en euros ne sont pas encore connus, la marque a déjà lancé son dernier fleuron en Chine. On peut l'affirmer : c'est du lourd. Voyons ce que le smartphone haut de gamme nous réserve.
Un véritable saut de génération
OnePlus profite d'une superstition chinoise associant au nombre 14 une certaine malchance pour en faire un argument marketing. D'après la marque, le OnePlus 15 représente rien de moins qu'un « saut de deux générations ».
Derrière ces paroles pleines de promesses se cachent toutefois un smartphone haut de gamme dans la plus pure continuité du OnePlus 13. Sans grande surprise, ce modèle sera équipé de la nouvelle puce de Qualcomm, la Snapdragon 8 Elite Gen 5, ainsi que de mémoire vive LPDDR5X Ultra+ afin de garantir des performances tout simplement décoiffantes.
Les rendus officiels partagés par la marque permettent en outre de confirmer le look du smartphone — assez différent des précédents, avec cette configuration photo remaniée. Et, justement, parlons-en, de la photo.
Une partition photo sans Hasselblad
Si vous n'aviez pas suivi l'affaire, sachez que OnePlus et l'opticien Hasselblad ont officiellement signé les papiers du divorce l'été dernier. Un partenariat qui faisait en partie la force de la prestation photo du OnePlus 13, qui m'avait beaucoup impressionné par la qualité de ses clichés.
Qu'en sera-t-il sur le OnePlus 15 ? Encore difficile à dire, même si le communiqué de presse de la marque ne tarit pas d'éloges sur le DetailMax Engine, le moteur sur lequel s'adossera la configuration photo — un trio de 50 mégapixels, dont un zoom 3,5x. On sait que, par la magie du pixel binning, les clichés finaux s'afficheront dans une résolution de 26 mégapixels « à la clarté remarquable ».
OnePlus parviendra-t-il à trouver rapidement sa propre identité malgré la rupture du contrat avec la légende de la photo ? C'est l'un des enjeux qui entourent la sortie de ce nouveau modèle.
Nous aurons l'occasion de revenir plus en détails sur la configuration technique complète du OnePlus 15 lors de sa sortie dans quelques semaines. Retenez simplement que le OnePlus 13 avait été lancé l'an dernier pour 1029€.