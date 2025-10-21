Traditionnellement, Google mettait en ligne le code des nouvelles versions Android sur l'Android Open Source Project dans les jours suivant leur déploiement sur les Pixel. Cette fois, la firme a conservé le code QPR1 pour ses partenaires constructeurs uniquement, excluant de fait les projets communautaires. Face à cette situation, l'équipe a tranché : sortir LineageOS 23.0 sans attendre, plutôt que retarder indéfiniment la distribution aux utilisateurs.

La nouvelle politique de Google concernant les mises à jour de sécurité complique quelque peu la situation. Les bulletins mensuels ne répertorient désormais que les vulnérabilités jugées critiques, tandis que les correctifs pour les autres failles migrent vers des publications trimestrielles. Les équipes LineageOS ne peuvent donc plus intégrer autant de correctifs qu'auparavant chaque mois, les obligeant ainsi à patienter jusqu'aux sorties trimestrielles pour résoudre la majorité des problèmes de sécurité.