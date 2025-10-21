LineageOS 23.0 offre une seconde jeunesse à plus de 100 smartphones en leur apportant Android 16. Malgré les obstacles imposés par Google aux développeurs de ROMs alternatives, cette version délivre Android 16 à de nombreux appareils, anciens ou récents.
L'équipe LineageOS vient de publier la version 23.0 de sa ROM personnalisée, apportant Android 16 à une centaine de smartphones et tablettes. La version diffusée s'appuie toutefois sur la première mouture stable d'Android 16 de juin, et non sur la récente Android 16 QPR1, dont le code source demeure inaccessible aux équipes extérieures aux partenaires officiels du géant de Mountain View.
LineageOS : Google verrouille l'accès au code source d'Android 16 QPR1
Traditionnellement, Google mettait en ligne le code des nouvelles versions Android sur l'Android Open Source Project dans les jours suivant leur déploiement sur les Pixel. Cette fois, la firme a conservé le code QPR1 pour ses partenaires constructeurs uniquement, excluant de fait les projets communautaires. Face à cette situation, l'équipe a tranché : sortir LineageOS 23.0 sans attendre, plutôt que retarder indéfiniment la distribution aux utilisateurs.
La nouvelle politique de Google concernant les mises à jour de sécurité complique quelque peu la situation. Les bulletins mensuels ne répertorient désormais que les vulnérabilités jugées critiques, tandis que les correctifs pour les autres failles migrent vers des publications trimestrielles. Les équipes LineageOS ne peuvent donc plus intégrer autant de correctifs qu'auparavant chaque mois, les obligeant ainsi à patienter jusqu'aux sorties trimestrielles pour résoudre la majorité des problèmes de sécurité.
Autre changement notable : la fin du soutien prioritaire pour les smartphones Pixel. Autrefois garantis comme appareils « day one » pour LineageOS, ils sont désormais traités comme les modèles des autres fabricants. La raison ? Google ne partage plus les fichiers nécessaires pour adapter le système aux smartphones Pixel. Les éléments techniques comme les configurations ou le code du noyau ne sont dorénavant fournis qu’en version limitée, sans les données complètes utilisées auparavant.
Des applications maison et un support étendu à plus de 100 appareils
En plus d'une refonte intégrale de l'application photo Aperture, qui prend maintenant en charge les formats JPEG Ultra HDR et le format RAW, cette mise à jour est l'occasion pour Lineage de déployer un tout nouveau lanceur d'applications dédié aux téléviseurs baptisé Catapult. Concrètement, celui-ci vise à remplacer les solutions existantes. Pour quoi faire, nous diriez-vous ? L'équipe LineageOS nous donne la réponse dans son billet de blog :
« Pourquoi créer un nouveau lanceur ? Pendant des années, les utilisateurs d'Android TV et de Google TV ont dû se contenter de lanceurs préinstallés qui diffusaient une publicité et des recommandations agressives et incontrôlables. Catapult change la donne. Il simplifie l'affichage, vous restitue votre écran d'accueil et vous permet de choisir ce qui doit être mis en avant ».
Quoi qu'il en soit, LineageOS ayant déployé la version 23.0 de sa ROM personnalisée le 11 octobre dernier, plus de 100 appareils sont dorénavant compatibles avec Android 16. Parmi les modèles phares de cette liste, on y retrouve notamment les Pixel 4a 5G et Pixel 5, le Galaxy S10, le OnePlus 7 Pro, le Xiaomi Mi 12 ou encore les Fairphone 4 et Fairphone 5. Vous pouvez retrouver la liste intégrale des appareils pris en charge sur le site officiel de LineageOS.
