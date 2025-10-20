Les utilisateurs d'Android Auto ont cru à un mauvais coup. Début octobre, GameSnacks, leur collection de mini-jeux embarqués, s'est volatilisée des écrans de bord sans crier gare. Google vient de lever le voile sur cette disparition mystérieuse, qui cache en réalité un simple pépin technique. Mais la firme de Mountain View prépare aussi des changements majeurs, puisque Android Oreo ne sera bientôt plus supporté, tandis que l'interface évolue avec un design plus épuré et des animations inédites dans le lecteur audio.