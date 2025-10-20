Si Android Auto conserve GameSnacks après un bug temporaire, le système d'exploitation abandonne le support d'Android Oreo dans sa prochaine mise à jour majeure.
Les utilisateurs d'Android Auto ont cru à un mauvais coup. Début octobre, GameSnacks, leur collection de mini-jeux embarqués, s'est volatilisée des écrans de bord sans crier gare. Google vient de lever le voile sur cette disparition mystérieuse, qui cache en réalité un simple pépin technique. Mais la firme de Mountain View prépare aussi des changements majeurs, puisque Android Oreo ne sera bientôt plus supporté, tandis que l'interface évolue avec un design plus épuré et des animations inédites dans le lecteur audio.
GameSnacks, ou quand un bug sème la panique
Tout a commencé au début du mois, quand des utilisateurs d'Android Auto ont signalé un problème étrange, avec la disparition de GameSnacks de leur écran de bord. Cette petite collection de jeux, conçue pour patienter tranquillement dans sa voiture, s'est évaporée sans explication. Les questions ont fusé sur les forums officiels, avec une question : Google aurait-il décidé de supprimer définitivement cette fonctionnalité ?
La réponse officielle n'a pas tardé. Un modérateur du forum Android Auto a coupé court aux rumeurs en indiquant qu'il s'agit d'un dysfonctionnement technique, rien de plus. Le correctif a d'ailleurs été rapidement déployé dans une mise à jour. Les utilisateurs concernés doivent simplement installer la version 15.3 ou ultérieure d'Android Auto pour retrouver leur catalogue de jeux. Fin de l'alerte donc, GameSnacks n'est pas près de disparaître.
Cette mini-crise a en tout cas montré l'attachement insoupçonné des conducteurs à ces petites bulles de détente. GameSnacks compile des puzzles, des jeux de stratégie comme les échecs, ou encore des défis d'adresse. L'offre a été pensée pour les écrans automobiles, avec des interfaces simplifiées et adaptées aux contraintes de l'habitacle.
Android Auto tourne la page Oreo et peaufine son design
Pendant ce temps, une analyse de la version bêta 15.5 révèle des changements majeurs. Comme nous l'apprend Android Authority, Android 8.0 et 8.1, baptisé Oreo, ne sera bientôt plus compatible. Google avait annoncé la couleur, avec une transition évoquée dès juillet 2024 sur sa page support, mais l'entreprise continuait à assurer la compatibilité. Désormais, seuls les smartphones sous Android 9.0 minimum pourront utiliser l'application embarquée.
L'interface fait aussi peau neuve, avec une philosophie minimaliste. Dans les réglages d'Android Auto, vous ne verrez plus que trois options en même temps, contre quatre auparavant. Google a choisi d'aérer l'affichage pour faciliter la navigation. Un choix qui peut sembler anecdotique, mais qui améliore concrètement l'expérience utilisateur quand on manipule ces menus depuis l'écran tactile de son véhicule à l'arrêt.
Enfin, une touche créative s'invite dans le lecteur multimédia. L'icône de votre application changera de teinte selon les dominantes chromatiques du morceau diffusé. Cette synchronisation visuelle fonctionne avec Spotify, VLC et Google News. En revanche, elle fait encore défaut sur YouTube Music, pour des raisons techniques pour le moment pas précisées par Google.