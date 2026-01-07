Ce délai imposé n'est pas anodin ; il brise les jambes de l'écosystème alternatif. Les ROMs customs vivent de leur réactivité. En forçant les développeurs à travailler sur des versions périmées, Google rend leurs créations mécaniquement moins attractives que la version officielle. On est loin de l'époque où l'on pouvait garder Android ouvert, alors que la fronde des développeurs s'organise pour défendre leurs droits. Ici, le géant ne bloque rien légalement, il se contente d'affamer la concurrence logicielle.

Cette décision fait écho aux inquiétudes que nous soulevions déjà l'an dernier : le développement open source d'Android perdrait-il en transparence ? La réponse semble malheureusement positive. En ne livrant le code que par blocs semestriels, Google transforme l'AOSP en une simple archive historique plutôt qu'en une base de travail active. Les développeurs tiers se retrouvent relégués au rang de spectateurs, obligés de patienter pendant que Google et ses partenaires privilégiés occupent seuls le terrain médiatique et commercial.