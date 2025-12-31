OnePlus déploie actuellement une conséquente mise à jour pour son modèle phare de l'année dernière : le OnePlus 12. La nouvelle version d'OxygenOS arrive d'abord en Inde avant une diffusion internationale prévue dans les prochains jours.
Malgré l'arrivée récente des OnePlus 13 et OnePlus 15 sur le marché, le OnePlus 12 continue de réunir une communauté d’utilisateurs attachés à ses performances. Le constructeur chinois confirme d’ailleurs son suivi logiciel avec une mise à jour d’ampleur, la version 16.0.2.400 d'OxygenOS, qui fait évoluer la photo, affine les possibilités de personnalisation et renforce la sécurité des données afin de prolonger l’expérience proposée par le smartphone.
OnePlus 12 : de nouvelles options pour l’appareil photo et l’interface
Cette version logicielle enrichit d’abord la partie photo du OnePlus 12. L’application Caméra gagne un filtre « Neon », inspiré du rendu CineStill 800T, destiné à donner plus d’atmosphère aux portraits de nuit. Le mode XPAN évolue également, avec une interface revue offrant des aperçus panoramiques plus immersifs, la prise en charge de filigranes XPAN, ainsi que de nouveaux sons d’obturateur accompagnés d’un retour haptique.
Au-delà de la photo, la navigation et l’affichage profitent aussi d’améliorations. Les gestes gagnent en réactivité, notamment pour la fonction « Circle to Search », désormais plus fluide y compris lorsque la barre-guide des gestes n’est pas visible. L’organisation de l’écran d’accueil progresse avec la possibilité d’empiler des widgets au format 2×1, tandis que la Smart Sidebar permet maintenant d’accéder directement à des outils de nettoyage du stockage, facilitant l’entretien du téléphone.
Des outils de personnalisation étendus et une sécurité renforcée
La personnalisation fait également un pas en avant sur le OnePlus 12 avec cette mise à jour OxygenOS. Désormais, les utilisateurs peuvent déplacer plus facilement leurs raccourcis grâce au glisser-déposer et ajuster la taille des icônes clonées pour mieux adapter l’affichage à leurs habitudes.
OnePlus met aussi l’accent sur la sécurité et la protection des données. Les contenus stockés dans Private Safe peuvent dorénavant être modifiés sans sortir de cet espace sécurisé. Le gestionnaire de téléphone propose quant à lui des notifications pour maintenir automatiquement à jour les listes de blocage afin d’améliorer la détection et la protection contre les menaces. Notez que la mise à jour inclut le correctif de sécurité Android de décembre 2025.
Le déploiement d'OxygenOS 16.0.2.400 suit un schéma progressif habituel chez OnePlus : un petit nombre d'utilisateurs indiens reçoit d'abord la mise à jour, avant une diffusion élargie dans les jours suivants aux autres régions. Les propriétaires du OnePlus 12 ne devraient donc pas avoir à patienter bien longtemps avant de bénéficier de cette nouvelle version.