La personnalisation fait également un pas en avant sur le OnePlus 12 avec cette mise à jour OxygenOS. Désormais, les utilisateurs peuvent déplacer plus facilement leurs raccourcis grâce au glisser-déposer et ajuster la taille des icônes clonées pour mieux adapter l’affichage à leurs habitudes.

OnePlus met aussi l’accent sur la sécurité et la protection des données. Les contenus stockés dans Private Safe peuvent dorénavant être modifiés sans sortir de cet espace sécurisé. Le gestionnaire de téléphone propose quant à lui des notifications pour maintenir automatiquement à jour les listes de blocage afin d’améliorer la détection et la protection contre les menaces. Notez que la mise à jour inclut le correctif de sécurité Android de décembre 2025.

Le déploiement d'OxygenOS 16.0.2.400 suit un schéma progressif habituel chez OnePlus : un petit nombre d'utilisateurs indiens reçoit d'abord la mise à jour, avant une diffusion élargie dans les jours suivants aux autres régions. Les propriétaires du OnePlus 12 ne devraient donc pas avoir à patienter bien longtemps avant de bénéficier de cette nouvelle version.