Puce surpuissante, fréquence d'affichage toujours plus élevée, mémoire LPDDR6 et téléobjectif performant, le OnePlus 16 aurait de quoi s'affirmer solidement. Qu'en est-il, à quelques mois de son lancement ?
Alors que OnePlus s'apprête à lancer le OnePlus 15T sur le segment des smartphones milieu de gamme, les premières informations concernant la génération suivante, le OnePlus 16, commencent à circuler. Ce modèle, dont la sortie est pressentie pour le second semestre 2026, intégrerait plusieurs évolutions matérielles significatives.
Un SoC Qualcomm à bord
Selon les données relayées, le OnePlus 16 serait équipé du processeur Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro, gravé en 2 nm. Cette puce s'accompagnerait de la nouvelle norme de mémoire vive LPDDR6. Cette dernière permettrait d'atteindre une bande passante de 14,4 Gbps, contre 6,4 Gbps pour la LPDDR5, afin de répondre aux besoins de calcul des outils d’intelligence artificielle intégrés à l’appareil.
Cette montée en gamme technique pourrait avoir une incidence sur le coût final. Des estimations font état d'un prix de départ avoisinant les 725 dollars pour la version dotée de 12 Go de mémoire vive et 256 Go de stockage.
Appareil photo : un capteur 200 Mpx
Pour l'appareil photo; une précision importante concerne le téléobjectif de l'appareil. Si plusieurs sources avaient déjà évoqué la présence d'un capteur de 200 mégapixels sur le OnePlus 16, il apparaît désormais que ce capteur serait dédié au téléobjectif périscopique de l'appareil.
Selon certaines informations, il pourrait s'agir du Samsung HP5. Le reste du module photo comprendrait vraisemblablement deux capteurs de 50 mégapixels, pour l'objectif principal et à l'ultra grand-angle.
Un écran 240 Hz à bord ?
L'appareil disposerait d'une dalle OLED affichant une définition de 1,5K. Le taux de rafraîchissement pourrait atteindre 200 Hz ou 240 Hz selon les configurations. Côté sécurité, le smartphone intégrerait un lecteur d'empreintes digitales à ultrasons placé sous l'écran.
Quand sera lancé le OnePlus 16 ?
Un lancement initial en Chine pour le mois d'octobre 2026 semble le plus probable. Ce dernier, serait suivi d'une disponibilité sur le marché européen courant novembre 2026.