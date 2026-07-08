C'est officiel : les nouveaux smartphones pliants du géant coréen seront présentés dans deux petites semaines. « Une nouvelle forme se dessine », tease le carton d'invitation.
Et de cette nouvelle forme, on sait déjà presque tout. Comme l'annoncent les rumeurs depuis des mois, Samsung devrait profiter de sa conférence estivale pour annoncer à la fois les Galaxy Z Fold 8 et Z Flip 8, mais également un tout nouveau type de smartphone pliant, au format passeport, possiblement baptisé Galaxy Z Fold 8 Ultra.
- Design
- Ecrans (qualité d'image + ratio)
- OneUI 8.0 + Galaxy AI
Le pliable parfait existe-t-il enfin ?
Finesse, robustesse, autonomie, écran de haut niveau, pliure discrète, normes d’étanchéité IP68/IP69. Honor signe avec le Magic V6 le smartphone pliable parfait
Rendez-vous le 22 juillet pour les annonces
Près d'un an, jour pour jour, après l'annonce des Galaxy Z Fold 7 et Z Flip 7, Samsung commence à dresser la table pour son événement estival. La nouvelle conférence Galaxy Unpacked se tiendra à Londres le mercredi 22 juillet à 15h, heure française, soit dans exactement deux semaines.
Une conférence qui sera, comme d'habitude, diffusée sur YouTube et les différents réseaux sociaux de la marque, et dont nous relaierons bien évidemment les annonces.
C'est une journée décidément chargée pour vos calendriers, puisque Google vient, lui aussi, d'officialiser sa conférence d'été, dédiée aux nouveaux Pixel 11.
Préparez-vous à une flambée des plis
Outre les évidences que seront les Galaxy Z Fold 8, Z Flip 8, ainsi que les nouvelles montres Galaxy Watch et Watch Ultra, c'est bien entendu le petit nouveau de la famille qui devrait attirer cette année toute la lumière. On s'amuse d'ailleurs du teaser vidéo publié par Samsung, qui voit un long ticket sortir d'un distributeur, puis son talon se déchirer comme pour signifier, par avance, la forme que pourrait prendre le Galaxy Z Fold 8 Ultra.
Pour rappel, il devrait s'agir d'un smartphone pliant au design beaucoup plus large que les modèles actuels. Samsung espère ainsi couper l'herbe sous le pied de son grand rival Apple, qui devrait lui aussi investir ce marché avec un premier pliant à la rentrée.
Plusieurs fuites nous ont déjà permis d'avoir un premier aperçu du look de cette nouvelle référence. Quant à savoir avec certitude comment il s'appellera, en revanche, les sources se contredisent. Certains estiment en effet que ce modèle "wide" sera simplement baptisé Galaxy Z Fold 8, et que le form factor que nous connaissons déjà bien récupérera le qualificatif "Ultra". Réponse dans quelques jours !
Mais, au rang des nouvelles moins réjouissantes, il faut surtout s'attendre à un nouveau line-up plus onéreux que les années précédentes. Comme avec sa gamme de Galaxy S26, Samsung se prépare à répercuter la flambée des prix de la RAM sur le tarif de ses nouveaux pliants — une catégorie de smartphones pas franchement abordable de prime abord. D'après les informations de WinFuture, on assistera à une hausse comprise entre 100 et 280€ sur les différents modèles. Le nouveau venu, au format passeport donc, s'avancerait à 1999€ tout pile.