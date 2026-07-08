Mais, au rang des nouvelles moins réjouissantes, il faut surtout s'attendre à un nouveau line-up plus onéreux que les années précédentes. Comme avec sa gamme de Galaxy S26, Samsung se prépare à répercuter la flambée des prix de la RAM sur le tarif de ses nouveaux pliants — une catégorie de smartphones pas franchement abordable de prime abord. D'après les informations de WinFuture, on assistera à une hausse comprise entre 100 et 280€ sur les différents modèles. Le nouveau venu, au format passeport donc, s'avancerait à 1999€ tout pile.