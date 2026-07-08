On ne va pas se le cacher : en 2026, ce qui nous intéresse est moins les specs que les prix auxquels seront affichés les nouveaux smartphones de Google. La marque absorbera-t-elle la flambée du coût de la RAM et du stockage, ou reverra-t-elle sa politique tarifaire à la hausse comme ses petits camarades Samsung, Xiaomi et, très certainement, Apple ?