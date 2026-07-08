Réglé comme du papier à musique, Google lance les invitations pour son événement estival dédié aux futurs Pixel 11. Le hic, c'est qu'il a une fois encore été devancé par Dealabs, qui publie tout ce qu'on doit savoir ou presque.
Google modifie son calendrier à la marge, et nous donne rendez-vous le 12 août prochain pour découvrir son nouveau line-up de smartphones haut de gamme. Un événement nocturne, pour une fois, qui se tiendra à New-York à 18h, heure locale — soit minuit pile chez nous. Voici à quoi s'attendre.
- Une autonomie en progrès
- Un logiciel presque parfait (et 7 ans de MàJ)
- Toujours de belles photos
Une sortie anticipée pour éviter l'embouteillage de la rentrée
L'année dernière, Google présentait ses Pixel 10, Pixel 10 Pro/Pro XL et Pixel 10 Pro Fold le 20 août, avec une commercialisation la semaine suivante. Autant dire que ça leur a laissé peu d'espace pour exister avant l'annonce des iPhone 17. En décalant d'une semaine la présentation de ses nouveaux venus, peut-être la marque américaine espère-t-elle trouver plus facilement son assise (en plus de permettre aux journalistes spécialisés de ne pas faire les trois huit — j'apprécie).
Conformément aux habitudes de la marque, le nouveau catalogue de smartphones haut de gamme devrait donc se composer de quatre références : un Pixel 11 plutôt compact, concurrent direct de l'iPhone 17, un Pixel 11 Pro et 11 Pro XL qui bénéficient de meilleurs modules photo et de quelques fonctionnalités exclusives, et un Pixel 11 Pro Fold, un pliant, dont on ignore encore s'il sortira simultanément avec ses petits camarades, ou plutôt à l'automne comme son prédécesseur le Pixel 10 Pro Fold.
Les prix (en hausse) déjà en fuite
On ne va pas se le cacher : en 2026, ce qui nous intéresse est moins les specs que les prix auxquels seront affichés les nouveaux smartphones de Google. La marque absorbera-t-elle la flambée du coût de la RAM et du stockage, ou reverra-t-elle sa politique tarifaire à la hausse comme ses petits camarades Samsung, Xiaomi et, très certainement, Apple ?
D'après Dealabs, la réponse est non. Les sources du fameux billbil-kun sont formelles : toute la famille des Pixel 11 sera vendue 100€ plus cher que la précédente. Google mobiliserait d'ailleurs la même astuce que Samsung en faisant disparaître la version 128 Go du Pixel 11. Les enchères débuteront donc à 999€, contre 899€ l'année dernière.
Voici les tarifs des Pixel 11 tels que dévoilés par Dealabs :
- Google Pixel 11 : 999€ (256 Go), 1129€ (512 Go)
- Google Pixel 11 Pro : 1199€ (256 Go), 1329€ (512 Go), 1589€ (1 To)
- Google Pixel 11 Pro XL : 1399€ (256 Go), 1529€ (512 Go), 1789€ (1 To)
- Google Pixel 11 Pro Fold : 1999€ (256 Go), 2129€ (512 Go), 2389€ (1 To)
Même si les smartphones de Google gardent une excellente réputation, il ne faut pas oublier qu'ils sont souvent à la traîne au chapitre des performances et de l'autonomie. Gageons que le constructeur a pu améliorer ces points afin de justifier, a minima, cette augmentation sensible des tarifs.