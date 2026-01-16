Google avance son Pixel 10a de plus d'un mois. Hélas, la date de sortie reste le seul changement notable.
Historiquement, les smartphones milieu de gamme de Google débarquent en mai. Le Pixel 9a avait déjà cassé le rythme en avril 2025, non sans heurts puisque des soucis de qualité de composants avaient retardé sa mise en rayon. Pour le Pixel 10a, la firme de Mountain View réécrit complètement le calendrier. Selon Evan Blass, spécialiste reconnu des fuites tech, l'appareil sera dévoilé mi-février avec une commercialisation dès début mars. Une accélération qui soulève une question : pourquoi tant de précipitation pour un appareil qui ressemble trait pour trait à son prédécesseur ?
Un lancement express pour éviter les embouteillages
Google compresse son planning de deux mois, une première pour la gamme A. La présentation est attendue vers le 17 février, suivie d'une semaine de précommandes avant la disponibilité effective début mars. Ce décalage radical trahit une stratégie de respiration commerciale : avec une sortie en mai, le Pixel 10a atterrirait seulement trois mois avant les Pixel 11 prévus en août. Trop court pour exister face aux modèles premium. En février, Google s'offre six mois d'oxygène et libère sa conférence Google I/O des annonces matérielles pour se concentrer sur l'intelligence artificielle. Accessoirement, cela permet aussi d'aligner le smartphone avec le programme bêta d'Android 17, prévu pour le printemps 2026.
Mais la vraie raison est peut-être plus prosaïque : en débarquant tôt, Google prend de vitesse une concurrence milieu de gamme qui s'annonce féroce cette année. Avec une fiche technique recyclée, mieux vaut jouer la montre que la performance.
Un clonage assumé qui interroge
Les fuites convergent toutes vers le même constat embarrassant : le Pixel 10a n'est qu'un Pixel 9a rebadgé. Même écran OLED de 6,3 pouces à 120 Hz, même batterie de 5100 mAh, même processeur Tensor G4 et même configuration photo 48 + 13 mégapixels. Seul le modem Exynos 5400, plus économe en énergie, distingue les deux appareils sur le papier. Visuellement, les bordures d'écran seraient légèrement affinées, une évolution cosmétique qui ne trompera personne.
Cette stagnation technique condamne le Pixel 10a à faire l'impasse sur certaines fonctionnalités IA exclusives aux Pixel 10 haut de gamme, comme Magic Cue. Pas encore sorti, le Pixel 10a multiplie déjà les déceptions, notamment sur le design qui copie-colle celui du 9a. Google mise tout sur la stabilité tarifaire : 500 dollars aux États-Unis, soit le même tarif que son prédécesseur, avec même une baisse surprise de 50 euros en Europe pour atteindre 500 euros. Dans un contexte de pénurie de mémoire DRAM et NAND qui fait grimper les coûts, c'est peut-être là la seule vraie prouesse de Mountain View.