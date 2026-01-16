Google compresse son planning de deux mois, une première pour la gamme A. La présentation est attendue vers le 17 février, suivie d'une semaine de précommandes avant la disponibilité effective début mars. Ce décalage radical trahit une stratégie de respiration commerciale : avec une sortie en mai, le Pixel 10a atterrirait seulement trois mois avant les Pixel 11 prévus en août. Trop court pour exister face aux modèles premium. En février, Google s'offre six mois d'oxygène et libère sa conférence Google I/O des annonces matérielles pour se concentrer sur l'intelligence artificielle. Accessoirement, cela permet aussi d'aligner le smartphone avec le programme bêta d'Android 17, prévu pour le printemps 2026.

Mais la vraie raison est peut-être plus prosaïque : en débarquant tôt, Google prend de vitesse une concurrence milieu de gamme qui s'annonce féroce cette année. Avec une fiche technique recyclée, mieux vaut jouer la montre que la performance.