Pas encore sorti, le Pixel 10a ne cesse de décevoir

Si vous attendez de voir à quoi ressemble le Pixel 10a, regardez donc du côté de son prédécesseur. D'après les dernière fuites, Google n'aurait pas fait trop d'effort niveau design.
Le blog Android Healines dévoile le premier rendu officiel du Pixel 10a. Ce dernier proviendrait directement des circuits internes de la firme de Mountain View et confirmerait les précédente fuites publiées en octobre dernier.
Un appareil qui copie-colle la recette du Pixel 9a
Décidément, le Pixel 10a semble être le smartphone créant le moins d'engouement plusieurs mois avant sa sortie. En décembre dernier, nous rapportions que ce dernier avait des caractéristiques techniques sensiblement similaires à celle du Pixel 9a. Et ce n'est donc pas non plus sur le design que Google changera la donne.
Le Pixel 10a adopte une silhouette quasi identique à celle du Pixel 9a, avec quelques ajustements cosmétiques au niveau du bloc photo. La disposition du capteur, du flash et du logo Google en forme de G présente quelques petites variations. Mais surtout, l'épaisseur des bordures d'écran est nettement plus marquée que sur les rendus CAD non officiels circulant depuis plusieurs mois.
Finalement, les visuels qui avaient fuité en octobre semblent donc bel et bien réels. Ces derniers montraient un design familier et un écran de 6,2 pouces. En décembre, la publication d'une fiche technique issue de l'opérateur Verizon confirmait une fiche technique quasi identique avec une même dalle pOLED de 6,3 pouces en définition 1080p, une même batterie de 5100 mAh, un même duo de capteurs photo 48 + 13 mégapixels et probablement un maintien du processeur Tensor G4 au lieu du G5 présent sur les Pixel 10 haut de gamme.
Le Pixel 10a devrait être disponible en quatre coloris : Obsidian (gris foncé), Berry (un rouge vif), Fog (une teinte cyan discrète) et Lavender (un mauve proche du Rose Quartz du Pixel 9 Pro). L'appareil devrait entrer en commercialisation au printemps.
