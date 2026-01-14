Pas encore sorti, le Pixel 10a ne cesse de décevoir

Décidément, le Pixel 10a semble être le smartphone créant le moins d'engouement plusieurs mois avant sa sortie. En décembre dernier, nous rapportions que ce dernier avait des caractéristiques techniques sensiblement similaires à celle du Pixel 9a. Et ce n'est donc pas non plus sur le design que Google changera la donne.

Le Pixel 10a adopte une silhouette quasi identique à celle du Pixel 9a, avec quelques ajustements cosmétiques au niveau du bloc photo. La disposition du capteur, du flash et du logo Google en forme de G présente quelques petites variations. Mais surtout, l'épaisseur des bordures d'écran est nettement plus marquée que sur les rendus CAD non officiels circulant depuis plusieurs mois.