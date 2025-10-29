Vous voyez à quoi ressemble le Google Pixel 9a ? Eh bien, pour le futur Pixel 10a, on devrait avoir à peu près la même allure, comme nous le montrent ces rendus que le média anglophone Android Headlines vient de mettre en ligne (et que vous pouvez retrouver juste en dessous). Seuls quelques changements sont à noter niveau design.

L'écran devrait ainsi faire 6,2 pouces, contre 6,3 pouces pour le Pixel 9a. Les dimensions de 153,9x72,9x9 mm nous montrent un appareil qui devrait être un peu plus compact. Pour le reste, on devrait avoir à nouveau un dos en plastique, sur lequel s'intègre un modèle photo de deux capteurs, et sur le côté le bouton de volume situé sous celui de l'alimentation – un cas unique dans l'univers des smartphones Android.