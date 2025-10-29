Les premiers rendus du smartphone Google Pixel 10a viennent de fuiter sur la toile. Et ils ne risquent pas d'exciter outre mesure les amoureux de la marque.
Le lancement par Google du Pixel 9a, version au super rapport qualité/prix des haut de gamme de la marque, a clairement été une réussite. Une réussite telle qu'elle a peut-être poussé le géant américain à faire le service minimum pour son successeur, que l'on découvre en images aujourd'hui, et qui devrait être commercialisé durant le premier trimestre 2026.
Un smartphone à l'allure assez inchangée
Vous voyez à quoi ressemble le Google Pixel 9a ? Eh bien, pour le futur Pixel 10a, on devrait avoir à peu près la même allure, comme nous le montrent ces rendus que le média anglophone Android Headlines vient de mettre en ligne (et que vous pouvez retrouver juste en dessous). Seuls quelques changements sont à noter niveau design.
L'écran devrait ainsi faire 6,2 pouces, contre 6,3 pouces pour le Pixel 9a. Les dimensions de 153,9x72,9x9 mm nous montrent un appareil qui devrait être un peu plus compact. Pour le reste, on devrait avoir à nouveau un dos en plastique, sur lequel s'intègre un modèle photo de deux capteurs, et sur le côté le bouton de volume situé sous celui de l'alimentation – un cas unique dans l'univers des smartphones Android.
Aucune amélioration du processeur au programme ?
Android Headlines nous offre, en plus de ces images, plusieurs rumeurs portant sur les spécifications du Pixel 9a. Et là aussi on devrait être malheureusement sur de la continuité. Le smartphone devrait ainsi accueillir sous le capot la puce Tensor G4, déjà présente chez le Pixel 9a, au lieu de la nouvelle puce Google Tensor G5, réservée aux plus haut de gamme.
La batterie de 5100 mAh devrait continuer à être très solide, avec une autonomie de qualité assurée. Si l'on peut voir que les performances ne devraient pas être fondamentalement améliorée, on peut noter tout de même que ce smartphone arriverait sur le marché avec un prix abordable, le tarif de lancement devant être de 499 dollars.
- Une autonomie impressionnante
- Écran très lumineux
- Les performances pour le prix