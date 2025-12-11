La fiche technique du Pixel 10a fuit, préparez-vous à être déçu

Qu'attendre du Pixel 10a ? Et bien rien de révolutionnaire, à en juger par une fiche technique issue de l'opérateur Verizon et relayée par le compte Evan Blass
Les informations ne laissent plus beaucoup de place au doute concernant le prochain smartphone de Google prévu pour le printemps 2026. Le géant de la recherche semble vouloir reconduire la formule du Pixel 9a presque à l'identique.
Offre partenaire
En partenariat avec Avast, la rédaction de Clubic a sélectionné les appareils qui combinent innovation, performance et fiabilité. Voici les grands gagnants qui ont marqué l'année 2025 et méritent ce Clubic Awards !
Offre partenaire
Pas d'évolution majeure pour la série a
La fiche technique dévoile un écran pOLED de 6,3 pouces avec une définition 1080p, soit une dalle strictement identique à celle de la génération précédente. Pour rappel, la technologie pOLED (Plastic OLED) se distingue de l'OLED classique par l'utilisation d'un substrat en plastique plutôt qu'en verre. En théorie cela offre une meilleure résistance aux chocs et permet d'affiner les bordures du téléphone. Cette fuite corrobore d'ailleurs les rendus publiés en octobre dernier, lesquels montraient déjà un design très familier.
Sous l'écran, la stagnation se poursuit avec une configuration standard de 8 Go de mémoire vive couplée à 128 Go de stockage. L'autonomie devrait rester le point fort de l'appareil, puisque la batterie conserve sa capacité généreuse de 5100 mAh. Bref, autant dire que cela risque de décevoir ceux qui attendaient une montée en gamme significative.
Le processeur, dernière inconnue de l'équation
Côté photographie, Google reconduit son duo de capteurs : un module principal de 48 mégapixels (f/1.7) et un ultra grand-angle de 13 mégapixels (f/2.2) avec un champ de vision de 120 degrés.
C'est sur le terrain des performances que le bât blesse. Alors que nous avons salué les progrès du Tensor G5 lors de notre test du Pixel 10 en août dernier, le modèle "a" ne devrait pas en hériter. Les fuites indiquent le maintien du processeur Tensor G4, une puce conçue avec Samsung qui accuse un retard technologique face à la nouvelle architecture gravée par TSMC.
Concrètement, cela signifie que le Pixel 10a se priverait des gains d'efficacité énergétique et de puissance de calcul qui font la force des modèles haut de gamme actuels.
- Une autonomie impressionnante
- Écran très lumineux
- Les performances pour le prix