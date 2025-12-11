La fiche technique du Pixel 10a fuit, préparez-vous à être déçu

La fiche technique dévoile un écran pOLED de 6,3 pouces avec une définition 1080p, soit une dalle strictement identique à celle de la génération précédente. Pour rappel, la technologie pOLED (Plastic OLED) se distingue de l'OLED classique par l'utilisation d'un substrat en plastique plutôt qu'en verre. En théorie cela offre une meilleure résistance aux chocs et permet d'affiner les bordures du téléphone. Cette fuite corrobore d'ailleurs les rendus publiés en octobre dernier, lesquels montraient déjà un design très familier.

Sous l'écran, la stagnation se poursuit avec une configuration standard de 8 Go de mémoire vive couplée à 128 Go de stockage. L'autonomie devrait rester le point fort de l'appareil, puisque la batterie conserve sa capacité généreuse de 5100 mAh. Bref, autant dire que cela risque de décevoir ceux qui attendaient une montée en gamme significative.