Dans même pas deux mois, Samsung va nous présenter ses trois nouveaux smartphones pliables. Et on peut mieux visualiser à quoi ils ressembleront grâce à cette dernière fuite.
Cette année 2026 sera particulière pour Samsung, qui va sortir non pas deux, mais trois smartphones pliables. Lors de la conférence Unpacked, on va en effet découvrir une nouvelle déclinaison de la gamme Galaxy Z Fold, avec un smartphone qui aura un écran extérieur beaucoup moins étroit. Et pour mieux se projeter sur ces appareils, on peut jeter un oeil à cette nouvelle fuite.
Des écrans protecteurs nous montrent les tailles relatives des prochains smartphones Samsung pliables
Samsung va innover en matière de smartphone pliable, on le sait. Mais à quel point ? Grâce à cette nouvelle fuite, du leaker Ice Universe - et qui a derrière lui un bon nombre de fuites de qualité -, on va pouvoir se faire une idée plus claire de ce qui nous attend.
Comme vous pouvez le voir dans le message posté sur X ci-dessous, on peut voir les protections écrans des trois appareils. Le premier sera celui du Galaxy Z Flip 8, le second, celui qui intéressera le plus, sera le tout nouveau Galaxy Z Fold 8 (au format passeport) et le troisième, le prochain Galaxy Z Fold 8 Ultra.
Le Galaxy Z Fold 8 va inaugurer une nouvelle ère dans le smartphone
Ces protections écrans nous montrent ainsi que le tout nouveau Galaxy Z Fold 8, connu auparavant sous le nom de « Wide » va pouvoir combler tous ceux qui souhaitent beaucoup plus utiliser l'écran extérieur, sans avoir à déplier leur appareil. Cet écran devrait permettre une utilisation moins « étriquée ».
Et pour se convaincre que ce format est sûrement appelé à durer, et devrait potentiellement représenter un nouveau moment dans les téléphones pliables, il faut rappeler que le premier iPhone pliable adoptera le même type de format. On peut se demander si, d'ici quelques années, le format traditionnel des Galaxy Z Fold ne sera pas une ancienneté, de plus en plus boudée par la majorité.