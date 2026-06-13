Samsung va innover en matière de smartphone pliable, on le sait. Mais à quel point ? Grâce à cette nouvelle fuite, du leaker Ice Universe - et qui a derrière lui un bon nombre de fuites de qualité -, on va pouvoir se faire une idée plus claire de ce qui nous attend.

Comme vous pouvez le voir dans le message posté sur X ci-dessous, on peut voir les protections écrans des trois appareils. Le premier sera celui du Galaxy Z Flip 8, le second, celui qui intéressera le plus, sera le tout nouveau Galaxy Z Fold 8 (au format passeport) et le troisième, le prochain Galaxy Z Fold 8 Ultra.